PM: EA SPORTS FC 24: Das sind die besten Spieler-Items in Ultimate Team (Sony Playstation Blog)

Die Entwickler von EA SPORTS FC 24 haben für Ultimate Team wieder so einige Neuerungen ins Spiel gebracht. Neben den neuen Evolutions, dank denen ihr künftig verschiedene Items mit Upgrades versehen könnt, stehen ab sofort auch Fußballerinnen aus fünf Frauen-Ligen der Welt in den Packs zur Verfügung. Was ihr sonst noch zu den neuen Highlights in Ultimate Team wissen müsst, haben wir bereits im PlayStation Blog für euch zusammengefasst. Bei uns steht nun allerdings ein anderes Thema im Mittelpunkt. Und zwar geht es um die besten Spieler-Items, die EA SPORTS FC 24 zu bieten hat.

So schön es auch klingen mag, einfach die besten Kicker in die Startelf zu stellen, wird euch das wahrscheinlich nicht sehr weit bringen. Ihr müsst darauf achten, dass die Chemie der Profis im Team stimmt. Dabei spielen Faktoren wie Positionen, Nationalitäten, Vereine oder auch die Liga eine wichtige Rolle. Alle Details zur Chemie in Ultimate Team haben wir bereits im letzten Jahr vorgestellt. Das System wird aber auch in EA SPORTS FC 24 weiterhin verwendet.

In den meisten Fällen würde es also viel mehr Sinn ergeben, wenn man sich zwei oder drei Spieler aussucht und anschließend um diese Profis herum eine Mannschaft baut. Wer auf der Suche nach neuen und mächtigen Items ist, bekommt diese unter anderem auf dem Transfermarkt oder als exklusive Belohnung für den Abschluss von Missionen und Squad Building Challenges. Wer sein Glück auf die Probe stellen möchte, kann es auch mit dem Öffnen von Packs im Shop versuchen.

Wir werfen zunächst einen Blick auf die besten Gold-Items, die ihr jederzeit in Ultimate Team finden werdet. Insgesamt zwölf Profis haben von EA eine Gesamtwertung von 90 oder höher erhalten. Solltet ihr zum Beispiel die Standard-Varianten von Erling Haaland, Kylian Mbappé, Alexia Putellas Segura oder Kevin De Bruyne in die Hände bekommen, dürft ihr euch ziemlich glücklich schätzen. Sie sind mit einem beeindruckenden Rating von 91 – zumindest auf dem Papier – die allerbesten Gold-Spieler-Items, die ihr in EA SPORTS FC 24 erhalten könnt.

Auch bei den Superstars von Ultimate Team gibt es aber Unterschiede, die sich auf dem Platz bemerkbar machen. So zeichnet sich Kylian Mbappé etwa für seine verrückte Geschwindigkeit (96) aus. Erling Haaland hat – gemeinsam mit Harry Kane – den besten Schuss (93), den ihr unter den Standard-Items finden könnt. Im Mittelfeld überzeugen hingegen Kevin De Bruyne und Alexia Putellas Segura mit ihrem Passspiel, die detaillierte Wertungen von 94 und 91 erhalten haben.

Bislang haben wir nur über Spieler im Sturm sowie im Mittelfeld gesprochen. Doch auch für die Verteidigung und das Tor gibt es einige Spieler-Items, die ihr unbedingt in eurer Startelf haben wollt. Mit einer Gesamtwertung von 90 ist Thibaut Courtois von Real Madrid der beste Standard-Torhüter der Fußballsimulation. Er ist übrigens auch der einzige Profi, der den 90er-Wert geknackt hat. Namhafte Talente wie Marc-André ter Stegen oder Alisson sind mit einem Rating von 89 aber direkt dahinter.

Wer sich eine starke Abwehrreihe aufbauen möchte, sollte Items wie die von Virgil van Dijk, María Pilar León Cebrián oder Rúben Dias im Auge behalten. Sie wurden von EA mit einer Gesamtwertung von 89 ausgezeichnet. Ein weiteres wichtiges Attribut für die Abwehr ist der Physis-Wert. Hier liegen Lena Oberdorf und Denzel Dumfries mit einem Rating von 89 an der Spitze.

Wenn ihr nochmal die besten Gold-Spieler-Items in einer Grafik sehen wollt, hat EA etwas für euch vorbereitet. In den beiden Bildern, die wir euch unterhalb auch eingebunden haben, seht ihr die gemeinsame Top 24 der weiblichen und männlichen Profis von Ultimate Team in EA SPORTS FC 24. Falls ihr also bereits berühmte Namen wie Lionel Messi, Sam Kerr, Karim Benzema oder auch Vinícius Júnior in unserem Artikel vermisst habt, werdet ihr sie in diesem Überblick finden.

Ultimate Team hat allerdings noch einige weitere Items zu bieten, die die Werte der Gold-Spieler übertrumpfen. Dazu zählen beispielsweise die ICONs. Nur wenige Legenden des Fußballs, die dem Sport ihren Stempel aufgedrückt haben, werden mit einer dieser exklusiven und wertvollen Items versehen. Beispiele gefällig? Mit einer Gesamtwertung von 95 ist Pelé der aktuell beste Kicker, den ihr in Ultimate Team finden könnt. Dahinter folgen Zinedine Zidane sowie der brasilianische Stürmer Ronaldo mit einem Rating von 94. Eine Übersicht aller ICONs in EA SPORTS FC 24 findet ihr hier unten.

Natürlich sind seit diesem Jahr auch mehrere Legenden des Frauenfußballs bei den ICONs dabei. An der Spitze steht hier Mia Hamm aus den USA. Die erste Gewinnerin der Auszeichnung als Weltfußballerin des Jahres hat eine Gesamtwertung von 93 erhalten und ist damit eine der besten Stürmerinnen, die in jeder Mannschaft einen Platz finden sollte. Auch Birgit Prinz und Franck Ribéry sind künftig ein ICON.

Zum Abschluss wollen wir euch noch etwas über die Aktionen erzählen, die in Ultimate Team regelmäßig auftauchen. Mittwochs gibt es beispielsweise immer das Team of the Week, das sich aus Profis zusammensetzt, die am vergangenen Spieltag überzeugt haben. Ihre Werte sind – im Vergleich zu ihrer Standard-Variante – dabei um einen oder sogar mehrere Punkte erhöht. Das Rating von Heung Min Son ist so von 87 auf 88 gestiegen. Diese exklusiven Items zeichnen sich zudem durch ein eigenes Design mit einem besonderen Spielerfoto aus.

Spannend sind auch In-Form-Items, bei denen Erfolge eines Vereins direkten Einfluss auf den Gesamtwert eines Profis nehmen. Wir erklären es mal am Beispiel der „Road to the Knockouts“-Aktion. Hier ist Erling Haaland mit einem exklusiven In-Form-Item dabei, das mit einem Rating von 92 seine Standard-Variante überbietet. Sollte er mit Manchester City in der Gruppenphase der Champions League noch zwei Siege holen, erhöht sich sein Wert nochmal um +1. Erreicht der Verein das Achtelfinale, gibt es einen weiteren Punkt dazu. Somit kann das Item also eine Gesamtwertung von 94 erreichen.

Welche Aktionen aktuell laufen, werdet ihr entweder im Spiel selbst erfahren, oder ihr schaut auf der Webseite von EA SPORTS FC 24 vorbei. Hilfreich für euren Fortschritt in Ultimate Team sind auch Datenbanken wie FUTBIN, wo ihr sämtliche Infos zu allen Spieler-Items bekommt, Werte vom Transfermarkt abrufen könnt oder Tipps zu Squad Building Challenges erhaltet.