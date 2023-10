The Wolf Among Us 2: Telltale Games bestätigt Mitarbeiterentlassungen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Laut eines Berichts von Eurogamer hat Telltale Games bestätigt, Mitarbeiter entlassen zu haben, die bis dahin an The Wolf Among Us 2 arbeiteten:

Aufgrund der aktuellen Marktbedingungen mussten wir leider einige Mitglieder unseres Telltale-Teams vor kurzem entlassen. Wir haben diesen Schritt nicht auf die leichte Schulter genommen, und unser Engagement für das Geschichtenerzählen und das Finden neuer Wege, dies zu tun, bleibt unverändert bestehen. Wir sind allen für ihr Engagement auf diesem Weg dankbar und arbeiten daran, alle Betroffenen zu unterstützen.

Zuvor hatte Cinematic Artist Jonah Huang, der auch schon im 2018 geschlossenen gleichnamigen Vorgänger-Studio gearbeitet hat, eine Nachricht eines ehemaligen Kollegen in den sozialen Medien bestätigt. Demnach sei "der Großteil" seines Teams im September entlassen worden. Aufgrund einer verbindlichen Geheimhaltungsvereinbarung könne er sich allerdings nicht zum Status der Entwicklung äußern.

Telltale hat sich nicht dazu geäußert, wie viele Mitarbeiter tatsächlich von den Entlassungen betroffen waren, bestätigte aber immerhin, dass sich alle Projekte noch in Produktion befinden, darunter auch das besagte The Wolf Among Us 2. Im März wurde der Release-Termin des Story-Adventures auf 2024 verlegt, um "Crunch in der Entwicklung zu vermeiden" und zu verhindern, dass ein halbfertiges Spiel auf den Markt kommt.