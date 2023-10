Gollum: Game-Two-Doku über das Scheitern des Spiels erschienen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Von Game Two ist eine Dokumentation über den Entwickler Daedelic Entertainment und sein Scheitern an Der Herr der Ringe - Gollum erschienen. Mit Interviews mit ehemaligen Angestellten und Dokumenten wird der Aufstieg und Fall des Entwicklers gezeigt und ein Einblick gewährt, was bei Gollum so schief lief, dass das Studio mittlerweile geschlossen wurde. Die Produktion im Auftrag des ZDF wurde auch auf YouTube veröffentlicht und ist unten eingebunden. Sie präsentiert einen Erklärungsansatz für konkrete Probleme des Spiels, die beim konzeptionellen Ansatz des Studios und in der Dokumentation näher beschriebenen technischen Problemen verortet werden und auf die wegen des Klimas im Studio nicht richtig reagiert werden konnte.

Die Dokumentation zeichnet ein Bild eines ausbeuterischen Studios, das schon lange vor Gollum ein Klima der Angst etablierte. So seien regelmäßig Überstunden von sowieso schon unterbezahlten Angestellten eingefordert worden, ohne die Mehrarbeit zu bezahlen oder auszugleichen - eine entsprechende Mail von Daedalics COO Stephan Harms wird in der Dokumentation gezeigt. Von Mitgründer Carsten Fichtelmann seien Mitarbeiter angeschrien und bis zum Weinen gebracht worden, berichten andere Angestellte. Exemplarisch sei der Umgang mit in der Entwicklung genutzten Praktikanten, denen trotz einer das einfordernden Gesetzesänderung nicht der gesetzliche Mindestlohn bezahlt und bei Protest dagegen gekündigt worden wäre.

Der Herr der Ringe - Gollum war als erstes AAA-Spiel des deutschen Entwicklers angekündigt worden. Es verfehlte diese Qualitätserwartung jedoch völlig, auch im Test von GamersGlobal war die Bewertung sehr negativ.