GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 40/2023 und Ausblick auf KW 41/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 40: Rückblick von Montag, 2. Oktober, bis Sonntag, 8. Oktober 2023

Spiele-Checks

The Lamplighters League (zum Spiele-Check)

Ein Strategie-Check von Vampiro ! Seine Meinung zum "taktischen Abenteuerfilm" The Lamptlighters League könnt ihr im XXL-Check nachlesen, sein Fazit schon hier: "Spannendes Taktik-Abenteuer mit Indy-Flair, vielfältigen Mechaniken, tollem Soundtrack und gutem Flow."



(zum Spiele-Check) Ein Strategie-Check von ! Seine Meinung zum "taktischen Abenteuerfilm" könnt ihr im XXL-Check nachlesen, sein Fazit schon hier: "Spannendes Taktik-Abenteuer mit Indy-Flair, vielfältigen Mechaniken, tollem Soundtrack und gutem Flow." Slaps and Beans 2 (zum Spiele-Check)

Wer könnte ein Prügelspiel besser checken als unser Schlägertyp Jürgen? Gnadenlos hat er Slaps and Beans 2 mit dem Vorschlaghammer einen Scheitel gezogen und ihm 'ne Beule in den Bart gebissen, bis ihm die Hose weggeflogen ist: "Ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen – und ohne gute Prügelmechanik dieses Spiel nur wenig Spaß machen."

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet. Und wer weiß, vielleicht wird euer Vorschlag tatsächlich einmal zu einem Check?!

User-Artikel

Final Fantasy Pixel Remaster (zum User-Artikel)

JRPG-Experte Corlagon hat seine Reihe um klassische Rollenspiele aus dem Land der aufgehenden Sonne mit Final Fantasy Pixel Remaster fortgeführt. Wenn ihr, so wie er, historisches Interesse an diesem Rollenspiel-Urgestein habt, dann solltet ihr euch diesen Artikel nicht entgehen lassen.



(zum User-Artikel) JRPG-Experte hat seine Reihe um klassische Rollenspiele aus dem Land der aufgehenden Sonne mit fortgeführt. Wenn ihr, so wie er, historisches Interesse an diesem Rollenspiel-Urgestein habt, dann solltet ihr euch diesen Artikel nicht entgehen lassen. Retro-Blättern PC Games Disc & Mag 7/1994: (zum User-Artikel)

Lasst euch von Moriarty1779 auf einen Nostalgietrip mitnehmen und blättert mit ihm zusammen in der PC-Games 7/1994. Erlebt einen Retro-Flash mit PC-Spielen, Anwendungen, Leserbriefen und mehr oder entdeckt diese Zeit ganz neu für euch!



(zum User-Artikel) Lasst euch von auf einen Nostalgietrip mitnehmen und blättert mit ihm zusammen in der PC-Games 7/1994. Erlebt einen Retro-Flash mit PC-Spielen, Anwendungen, Leserbriefen und mehr oder entdeckt diese Zeit ganz neu für euch! QuickBASIC (zum User-Artikel)

Ein grandioser Artikel zu einer der damals beliebtesten Einsteiger-Programmiersprachen kam von CharlieDerRunkle. Erste Programmier-Experimente, Spaß mit Exponentialfunktionen, Spiele mit Pixel-Grafik, Spiele mit ASCII-Grafik und mehr findet ihr im QuickBASIC-Artikel!

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

Angespielt: Terminator - Dark Fate - Defiance

Der fleißige Vampiro hat sich für euch das Echtzeitstrategie-Spiel Terminator - Dark Fate - Defiance angesehen und ein "Angespielt"-Video dazu erstellt. In den zweieinhalb Stunden erhaltet ihr einen ausführlichen Einblick in die aktuelle Beta-Preview-Version.



Der fleißige Vampiro hat sich für euch das Echtzeitstrategie-Spiel angesehen und ein "Angespielt"-Video dazu erstellt. In den zweieinhalb Stunden erhaltet ihr einen ausführlichen Einblick in die aktuelle Beta-Preview-Version. Heute vor... 34 Jahren

Weiter geht's mit der Maverick -Serie! Diesmal ist das Thema Prince of Persia , einer der absoluten Jump-and-Run-Klassiker und Begründer einer fast 20-teiligen Spiele-Reihe.



Weiter geht's mit der -Serie! Diesmal ist das Thema , einer der absoluten Jump-and-Run-Klassiker und Begründer einer fast 20-teiligen Spiele-Reihe. Play together - The Guild of Thieves

Die erste "Folge" ist online!

Ausblick auf KW 41

Nach der absolut perfekten Vorhersage der Spiele-Check-Kristallkugel aus der letzten Woche soll es diesmal wieder etwas nebulöser werden. Sagen wir mal so: Jürgen, Vampiro und SupArai sind da an etwas dran. Ihr könnt ja einmal raten, wer sich davon das Adventure, wer sich das Action-Spiel und wer sich den Strategie-Titel ansieht.



sind da an etwas dran. Ihr könnt ja einmal raten, wer sich davon das Adventure, wer sich das Action-Spiel und wer sich den Strategie-Titel ansieht. Das User-Artikel-Orakel kommt mittlerweile wieder etwas zur Ruhe. Die unfassbaren Mengen an User-Artikeln werden langsam abgebaut. Ihr seid mittlerweile schon viel zu verwöhnt, also verraten wir diesmal nichts. Nur vielleicht, dass wir neben den üblichen Verdächtigen wohl auch einmal wieder Daniel Gast unter den Autoren begrüßen dürfen.



unter den Autoren begrüßen dürfen. Wenn die Sterne richtig stehen, erscheint eine neue Galerie+ von Nischenliebhaber, und Kenner wissen, was das bedeutet! Nämlich eine ganze Reihe ausgewählter Spiele eines bestimmten Systems.

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!