Das große R

Teaser Die neue Sonntagsfrage dreht sich mal nicht um Spiele von heute, sondern um Spiele von damals.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

100 Jahre sind es noch nicht, aber die Spielebranche kann inzwischen auf eine umfassende Geschichte zurückblicken. Teils bleibt es auch nicht bei Blicken, wenn alte Kult-Hits wie System Shock als überarbeitetes Remake zurückkehren oder eine neue Mini-Hardware oder ein neues Retro-Handheld in die Läden kommt. Doch nicht nur die Redaktion widmet sich mithin Retro-Themen, nahezu jedes Wochenende erscheinen neue User-Artikel, die sich gerne Spielen und Studios von einst annehmen – aber auch vielen anderen Themen. In der heutigen Sonntagsfrage geht es darum, ob euch der Themenkomplex Retro auf GamersGlobal interessiert.

Und nochmal für alle Retro-Freunde die Erinnerung: Tragt euch bei dieser Umfrage ein, wenn euch die Zukunft der Retro Gamer am Herzen liegt.

Danke an Jürgen, der diese Sonntagsfrage vorgeschlagen hat. Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt wie der gute Q-Bert ebenfalls eine Idee für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 300 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.