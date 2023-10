Diablo 4: Viele Anpassungen am Spiel, Saison des Blutes ab 17. Oktober

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Blizzard hat am 4. Oktober 2023 in einem längeren Developer-Update Neuigkeiten zum Hack-and-Slay Diablo 4 (zum Test) bekannt gegeben. Neben grundsätzlichen Informationen zu den Änderungen am Grundspiel mit Patch 1.2.0 geht es auch um die „Saison des Blutes", die am 17.10.2023 um 19:00 Uhr beginnt – zeitgleich wird auch der Patch aufgespielt. Alle Anpassungen und das rund zweistündige, englischsprachige Video findet ihr in dem Blogeintrag auf der offiziellen Homepage sowie (mit Altersverifikation) bei YouTube.

Eine der deutlichsten Änderungen des nächsten Patches ist die Erhöhung der Erfahrungspunkte, die ihr zukünftig für das Monsterschnetzeln einsackt. Ab Stufe 50 wird die Ausbeute „signifikant erhöht“ und steigt mit höheren Leveln weiter an. Zudem werden die Monster „nach den Stufen 55 und 75 Monster auf Weltstufe III und IV mindestens auf die aktuelle Spielerstufe“ gesetzt. Durch die Anpassungen werdet ihr laut Blizzard „etwa 40% schneller“ die Endstufe 100 erreichen.

Die umfangreichen Quality-of-Life-Anpassungen in Diablo 4, die hier nur in Auszügen beschrieben werden, soll(t)en dafür sorgen, dass eure Reise durch Sanktuario komfortabler wird. So behaltet ihr einmal erworbenes Ansehen nun komplett für all eure Charaktere, die Basisgeschwindigkeit von Reittieren wird erhöht und der Spurt kann Barrieren durchbrechen, in den Städten befinden sich zusätzliche Beutetruhen, es gibt zehn neue Wegpunkte in der Spielwelt und durch weitere Händler sollen die Wege verkürzt werden. Da Edelsteine künftig als Handwerksmaterialien zählen, werden sie keine Slots mehr in eurem Inventar beanspruchen. Zudem werden niedrigstufige Items in den Weltstufen III sowie IV direkt als Material gedroppt und ihr könnt eine Sortier- und Filterfunktion für eure Beute nutzen.

Überarbeitet wurden auch die Alptraumdungeons. So werdet ihr mit Patch 1.2.0 direkt in sie teleportiert. Neben der Aktualisierung mehrerer Affixe wird das Backtracking entschärft, indem die zu erfüllenden Dungeon-Ziele auf eurem Weg liegen. Abwechslungsreicher sollen die Dungeons dank einer höheren, prozeduralen Generierung werden.

Von vielen Änderungen werden alle Spieler profitieren. Von den Inhalten der „Saison des Blutes“ hingegen erstmal nur diejenigen, die mit Start der 2. Saison einen neuen Charakter erstellen. Der saisonale Inhalt widmet sich dem Thema vampirische Kräfte. Neben einer neuen Questreihe wird es neue Eigenschaften geben. Diese erbeutet ihr von Elitevampiren, anschließend könnt ihr sie auf eure Ausrüstung zaubern um vampirische Mächte zu aktivieren. Detaillierte Einblicke in die Features der Saison des Blutes bietet ein Artikel auf der Blizzard-Homepage.

Außerdem kommen fünf Endgame-Bosse ins Spiel. Um gegen sie anzutreten, müsst ihr vorher verschiedene Aufgaben in der Spielwelt abschließen. Bei den Endgame-Bossen soll es fortan möglich sein, die sehr seltenen Einzigartigen und Über-einzigartigen Items zu farmen.