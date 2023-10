Wizardry 1 damals und das Remake heute

Teaser Gemeinsam mit Winnie Forster blicken Heinrich Lenhardt und Jörg Langer zurück auf das RPG-Urgestein aus dem Jahr 1981 und auf das 2023 in den Early Access gestartete Remake.

Das ist eine zusätzliche Episode für unsere Patreon-Unterstützer ab der $5-Klasse. Hier erfahrt ihr, wie ihr das volle Programm hören könnt: https://www.patreon.com/spieleveteranen

Einer der einflussreichsten Computer-Rollenspiele kehrt zurück, Digital Elipse arbeitet an einem Remake von Wizardry. Sechs Charaktere, zehn Stockwerke, viel Karopapier, noch mehr Todesfälle – das Original fasziniert schon seit 1981 auf dem Apple II. Gastveteran Winnie Forster hat noch lebhafte Jugenderinnerungen an den Dungeon-Crawler-Opa, dessen Originalität und Suchtwirkung wir zu dritt analysieren. Da dürfen auch Impressionen vom Remake nicht fehlen, das auf dem alten Programmcode aufbaut und neben besserer Grafik weitere optionale Annehmlichkeiten bietet. Doch bevor wir uns in die Domäne des bösen Zauberers Werdna wagen, gibt es zu Beginn der Episode einen frischen Schwung News, Spielerfahrungen und Hörerpost.

Der Spieleveteranen-Podcast Folge 341 (41-2023) mit Heinrich Lenhardt, Jörg Langer und Gastveteran Winnie Forster hat eine Laufzeit von 1:38:38 Minuten.

