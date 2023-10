Sega: Gecanceltes Hyenas war offenbar teuerstes Projekt des Publishers

PC XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS

Laut einem Bericht des Magazins Video Games Chronicle, der sich auf interne Quellen und Aussagen anonymer Mitarbeiter des Entwicklerstudios Creative Assembly beruft, soll der erst kürzlich eingestellte PvPvE-Lootshooter Hyenas das bislang teuerste Projekt des japanischen Publishers Sega gewesen sein. Unabhängig davon ob der Titel veröffentlicht oder die Entwicklung eingestellt wurde.

Genaue Zahlen wurden nicht genannt, jedoch sollen die Entwicklungskosten bis zur Einstellung des Titels über denen von Shenmue aus dem Jahr 1999 liegen, das mit über 70 Millionen US-Dollar bislang als das teuerste Projekt galt. Das Geld zur Finanzierung von Hyenas stammte aus einem speziellen Investitions-Budget, der sogenannten "Super-Game-Initiative", die Sega über einen Zeitraum von fünf Jahren mit umgerechnet über 880 Millionen US-Dollar ausstattete. Aus dieser "Kriegskasse" sollten wichtige und herausragende Projekte des Publishers finanziert werden. Im Fall von Hyenas wurde jedoch die Reißleine gezogen, nachdem während der Closed-Beta den Verantwortlichen klar war, dass der Titel nicht den Erwartungen entsprechen und auch nicht auf dem Markt wie erwartet performen würde. Noch mehr Geld wollte man nicht verlieren.

Der Bericht von VGC wirft aber auch einen ernüchternden Blick auf die Schwierigkeiten und teilweise chaotischen Bedingungen während der Entwicklungsphase von Hyenas. Laut den anonymen Quellen aus dem Dunstkreis von Creative Assembly wurden Anschuldigungen gegen die Projektleitung laut, kein schlüssiges Konzept vorgelegt und keine klare Richtung vorgegeben zu haben, wie mit dem Titel angesichts der Konkurrenz im Genre und dem gesättigten Markt zu verfahren sei. Als Vorbild sollten PUBG, Destiny und Escape from Tarkov dienen, Ansagen zu Features, Gameplay und Alleinstellungsmerkmalen seien aber zu unpräzise gewesen.

Während Sega noch von einem "herausfordernden Projekt" sprach und Hollywood-Regisseur Neill Blomkamp (District 9, Elysium) engagierte, um dem Titel einen "unverwechselbaren Anstrich", Stichwort: "Payday in Space" zu geben, musste das Entwicklerteam von Creative Assembly mitten in der Entwicklung den plötzlichen Umstieg von der Cathode Engine (Alien - Isolation) auf die Unreal Engine verkraften. Und das während mehrere Mitarbeiter zum Total-War-Team für die Vorproduktion abgezogen wurden. Die explodierenden Kosten zwangen Sega angeblich, mehrere Mitarbeiter aus der Zentrale in Japan dauerhaft ins Studio nach Großbritannien zu versetzen. Nachdem auch der Versuch scheiterte, den Titel auf ein schlüssiges Free-2-Play-Modell umzustellen, wurde schließlich die komplette Einstellung der Entwicklung beschlossen.

Die anonymen Quellen sprechen von Frust und Verärgerung bei den Studiomitarbeitenden und beschuldigen weniger Sega als den eigenen Vorstand, dermaßen chaotisch und teilweise dilettantisch agiert zu haben. Man habe sich im Lauf der Jahre zu sehr als "unfehlbares" Studio unter den Fittichen von Sega auf den Lorbeeren von Total War ausgeruht und nun müssten die Mitarbeiter:innen die Zeche zahlen. Das Studio rechnet mit zahlreichen Entlassungen. Schließlich muss Sega die hohen Verluste kompensieren. Wie sozialverträglich dies ablaufen wird, werden wir bald erfahren.