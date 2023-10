Unreal Engine: Epic plant Lizenzgebühren außerhalb der Spielebranche

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Tim Sweeney, CEO von Epic, hat vor wenigen Tagen auf der Entwicklerkonferenz Unreal Fest 2023 (3. - 5. Oktober, New Orleans, USA) angekündigt, Lizenzgebühren für die Nutzung der Unreal Engine für Projekte einführen zu wollen, die nichts mit Spieleentwicklung im weitesten Sinne zu tun haben. Bislang verlangt Epic eine Gebühr in Höhe von 5 Prozent für veröffentlichte Projekte, falls diese einen Umsatz von 1 Million US-Dollar übersteigen. Da dies in der Praxis hauptsächlich nur in der Spieleindustrie funktioniert, verdient Epic in anderen Branchen für die Bereitstellung ihrer Software kein Geld.

Dies soll sich laut Sweeney ab dem nächsten Jahr ändern. Er machte deutlich, dass diese Ankündigung zunächst nur der Transparenz diene, da sie noch keine genauen Regeln oder Bedingungen final ausgearbeitet hätten, auch wäre noch unklar, wer genau von den Gebühren betroffen sei und wie hoch genau diese ausfallen würden. Klar sei bisher nur, dass es ein "sitzplatzbasiertes Lizenzmodell" werden soll, bei dem Unternehmen eine Lizenz für jeden Mitarbeiter bezahlen, der sie nutzt, ähnlich wie bei Adobe oder vergleichbaren Softwareherstellern. Gelten soll das für Kunden, die die Unreal Engine für etwas anderes verwenden als für Spieleentwicklung.

Mit Blick auf die aktuellen Veränderungen rund um die Unity Engine, macht Epic klar, dass das geplante Gebührenmodell keinerlei Auswirkungen auf die Gaming-Branche haben wird. Im Fokus soll die produzierende Industrie wie die Automobil-, Computer-, Chemie- und Elektronik-Branche stehen. Betroffen sein könnten aber auch die Bau-Branche, die Reise- und Tourismus-Industrie sowie Maklerbüros und medizinische Einrichtungen. Unklar sind Veränderungen für die Filmindustrie, die öffentliche Hand wie Museen, Bildungseinrichtungen und soziale Projekte oder auch die private Nutzung sowie Solo-Künstler und Kunstgalerien. Da die Software so vielfältig einsetzbar ist, bleiben bis zum nächsten Jahr noch einige Fragen offen.

Dieser Schritt reiht sich ein in die Bemühungen des CEO Tim Sweeney, Epic wieder in die rentable Zone zu manövrieren, nachdem er erst letzte Woche verlautbaren ließ, nicht mehr Geld ausgeben zu wollen, wie sie einnehmen. Das hatte auch die Entlassung von über 870 Mitarbeitern, rund 16 Prozent der Belegschaft, zur Folge.