Moonring: Ultima-Hommage für lau bei Steam

Mit Moonring brachte Entwickler Dene Carter unter dem Label Fluttermind am 29. September 2023 ein kostenloses RPG im Dark-Fantasy-Setting für PC und Linux heraus. Das Spiel bietet neben einer Grafik, die an klassische Ultima-Spiele erinnert, taktischen Rundenkampf und Roguelike-Mechaniken.

Offenbar überrascht von der Vielzahl an Downloads via Steam bittet der Solo-Entwickler derzeit darum, dass vorerst keine neuen Feature-Wünsche ans Spiel gestellt werden, da er sich derzeit primär um die vielen Fehlermeldungen kümmern möchte. Eine Erklärung, warum er Moonring nicht zunächst in den Early Acces gebracht hat, liefert Carter im Update auf Steam auch gleich mit.

Neben dem Versprechen, alle Bugreports sorgfältig durchzulesen, wird ebenfalls versichert, dass bis zur bestmöglichen Stabilität an dem Spiel poliert wird. Trotz besagter Bugs erfreut sich Moonring derzeit großer Beliebtheit unter den Spielern. So ist das Steam-Resumee bei derzeit knapp 300 Bewertungen auf "sehr positiv". Unten haben wir euch den Trailer für den Titel, der derzeit nur in englischer Sprache vorliegt, eingebunden.