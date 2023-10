Spiele-Check von SupArai

Die Mission wird euch zu Beginn des Spiels mit wenigen, stimmungsvollen Bildchen präsentiert.

Geschichtlicher Überbau

Bei diesem Event muss ich zehn Gegner in einer bestimmten Zeit töten, sonst stirbt mein Witchhunter – was bislang auch jedes mal passiert ist.

Das Roguelite-System

Die verschiedenen Waffen erhalten durch Benutzung neue Fähigkeiten, wodurch selbst kurze und unergiebige Runs ein klein bisschen an Wert gewinnen.

Shooter-Gameplay top, Zauberkräfte noch nicht

Optisch tolle Spielwelt, allerdings zu leblos

Dieses verlassene Dorf ist einer der Orte, die ich als Lückenfüller bezeichne: In keinem Run fand hier ein Kampf statt, ab und an findet ihr immerhin eine Kiste oder einen Wertgegenstand.

Fazit

Early-Access-Titel sind Wundertüten, man weiß nie genau, was man kriegt. Und in dem Egoshootersteckt `ne Menge drin: Ein Roguelite mit Soulslike-Anleihen, das in einer Dark-Fantasy-Welt angesiedelt ist und in dem ich vieles genauso mühsam herausfinden muss, wie in manchem FromSoftware-Werk. Die Mischung wirkt zwar auf den ersten Blick fast etwas zu bieder – neben technischen Merkwürdigkeiten gab es in meinen bisherigen neun Stunden jedoch auch viele gute Momente.Eine Hintergrundstory wird bislang so leicht angedeutet, dass sie keiner Erwähnung bedarf. Mehr ist aber durchaus möglich, denn die erdachte Spielwelt bietet sich für ein Mehr an Storytelling einfach an. Ob das eintreffen wird, ist offen: Zum einen wurde The Astronauts von ehemaligen Mitgliedern von People Can Fly gegründet undlebt nun auch nicht von seiner Story. Andererseits war das erste Spiel von The Astronauts das narrative Ego-AdventureJedenfalls beginnt derzeit jeder Run fast kontextlos in eurem Hub, einer mittelalterlichen Festung, die auch schon bessere Zeiten erlebt hat. Hier erforscht ihr neue Zauber, Items oder Erweiterungen, stellt Tränke her, legt eurem Charakter Gegenstände an oder levelt ihn auf. Anschließend springt ihr durch ein Portal in ein Gebiet eurer Wahl. Derzeit gibt es davon mit dem Witch Mountain und der Scarlet Coast nur zwei. Ich darf lediglich das erste betreten, denn um in die Scarlet Coast vorzustoßen, müsste ich erst die Oberhexe im Witch Mountain besiegen. Davon bin ich aber noch weit entfernt, denn Witchfire ist ein harter Brocken.Jeder Run beginnt so: Hinter dem Portal bekämpft ihr verschiedene Gegner mit unterschiedlichen Angriffsvarianten. Für jeden erledigten Gegnerpulk dürft ihr euch für den Run einen Perk aussuchen, der sich fortan positiv auf eure Fähigkeiten auswirkt. Außerdem sammelt ihr sogenanntes Witchfire. Ihr behaltet dieses Gut aber nur, wenn ihr das Areal per Portal wieder verlasst – das liegt natürlich am anderen Ende der Karte – oder, hier muss ich raten, wenn ihr den Gebietsboss legt. Sterbt ihr bei einem Versuch, könnt ihr im nächsten Anlauf versuchen eure Leiche zu bergen. Dann erhaltet ihr das Wichtfire und gesammelte Wertgegenstände zurück. Schafft ihr das nicht, ist die Beute für alle Zeiten verloren. Manchmal hinterlassen die Gegner Kristalle, aus denen ihr Witchfire extrahiert. Diese Items verbleiben solange in eurem Inventar, bis ihr sie nutzt.Mit dem Witchfire levelt ihr an einem Almanach die Werte eures Charakters auf. So erhaltet ihr mehr Leben, Ausdauer, kürzere Abklingzeiten für die Zauber und einiges mehr. Aber Vorsicht: Mit jedem Level erweitert – verkompliziert trifft es besser – sich die Situation in den Arealen durch neue Events, Gegner und andere Gemeinheiten. Da eure Forschungsstation ab und an nach einer höheren Charakterstufe verlangt, ist das Aufleveln aber unerlässlich.Die Kämpfe in Witchfiere spielen sich eher langsam und bedacht, so dass mir die Mit-dem-Kopf-durch-die Wand-Variante keinen Erfolg gegen die Übermacht an Gegnern brachte. Wichtig ist die Angriffsmuster der Gegner zu kennen, Deckungsoptionen zu nutzen und auf die Stamina-Leiste zu achten. Da die Lebensleiste kurz ist und die Anzahl der Heiltränke im Gepäck gering, schmerzt jeder Treffer. Ein Fehler oder unüberlegtes Vorgehen führt in Witchfire denn auch schnell zum Ableben.Rundum super finde ich das Kampfsystem zurzeit allerdings noch nicht. Vor allem die Cooldown-Zeiten für die Zauber sind mir zu lang, weshalb ich die meiste Zeit mit Schießen aus der Deckung oder sicherer Entfernung beschäftigt bin. Dieses Katz-und-Maus-Spiel mag die ersten Runs spannend sein, wird aber doch schnell zäh. Außerdem sind die ersten Zauber für mein Empfinden langweilig und nicht schlagkräftig genug.Das erste Areal führt euch in eine düstere, geheimnisvolle Fantasy-Mittelalter-Welt: Verlassene Dörfer, ein Schlachtfeld am Strand, ein Steinbruch. Optisch sieht Witchfiere richtig gut und stimmungsvoll aus, offenbart bei genauerem Hinsehen aber doch manch lieblose Textur. Derzeit ist mir die Spielwelt auch noch zu ereignisarm und in vielen Passagen befinden sich keinerlei Gegner – dafür wartet wenige Meter entfernt eine schiere Übermacht.Das Grundgerüst steht: Die Spielwelt sieht toll aus. Das Trefferfeedback und das Design der Waffen sind richtig gut. Die Kämpfe gegen die verschiedenen Gegner sind mein Highlight in Witchfire. Der (meiner Meinung nach hohe) Schwierigkeitsgrad zwingt zu vorsichtigem Vorgehen und dem Einsatz der Fähigkeiten. So weit, so spaßig!Allerdings wird mir derzeit noch zu wenig Abwechslung geboten und nach mittlerweile neun Stunden unterscheiden sich die Runs, die allzu oft mit dem abrupten Tode enden, für meinen Geschmack zu wenig. Was auch daran liegt, dass ich immer noch auf der ersten Map herumdümpele. Die Roguelite-Progression finde ich in der Theorie schlüssig. Allerdings vermisse ich das Gefühl von Fortschritt und Belohnung. Was auch daran liegt, dass Witchfire meiner Meinung nach noch ziemliche Balancing-Probleme hat.Da Witchfire frisch im Early Access ist und regelmäßig Hotfixes oder Patches mit Anpassungen am Gameplay oder der Technik veröffentlicht werden, bin ich optimistisch, dass Witchfire ein richtig guter und knackiger Roguelite-Shooter werden kann.