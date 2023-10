Ubisoft: Verhaftungen wegen sexueller Belästigung

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In Frankreich wurden am 3. und 4 . Oktober fünf ehemalige Angestellte und Führungskräfte von Ubisoft im Rahmen von Ermittlungen wegen sexueller Gewalt bei dem französischen Publisher in Polizeigewahrsam genommen. Darunter befanden sich der ehemalige Chief Creative Officer und Schöpfer der Ubisoft-Formel Serge Hascoët sowie sein Protégé Tommy François, vormals Vizepräsident des Editorial-Teams, die im Zentrum der Vorwürfe standen. Die anderen drei wurden nicht namentlich genannt. Das berichtet die Zeitung Libération, die auch im Vorfeld umfänglich über die Vorwürfe berichtet hatte. Drei der in Gewahrsam genommen wurden demnach wieder freigelassen, zwei blieben in Haft, berichtete Le Monde am 4. Oktober. Zu diesem Zeitpunkt sind noch keine weiteren juristischen Schritte eingeleitet worden, es ist unklar, ob mittlerweile die Freilassung oder Anklageerhebung erfolgte.

Die Verhaftungen gehen auf die Vorwürfe bezüglich spezifischer Übergriffe und genereller struktureller sexueller Gewalt bei Ubisoft zurück, die 2020 bekannt wurden und der eine Rücktrittswelle folgte. 2021 wurden diese Vorwürfe konkretisiert, mittels kollektiver Vorwürfe der Gewerkschaft Solidaires Informatique und Aussagen zweier mutmaßlicher Opfer unter eigenem Namen. Libération berichtet, 2020 bereits zwanzig Zeugenaussagen erhalten zu haben, die ein umfassendes Bild der Übergriffe zeichnen. Im Rahmen der bisher einjährigen Untersuchung durch die Pariser Kriminalpolizei seien um die fünfzig ehemalige und derzeitige Angestellte als Zeugen befragt worden.

Libération zitierte auch die Anwältin der Klägerinnen, Maude Beckers, mit den Worten, dass eine derartige massive Reaktion der Justiz angesichts solcher Vorwürfe in Frankreich nicht üblich sei. Es sei auffällig, dass neben den Vorwürfen an Einzelpersonen ein derart weites System an sexueller Gewalt sichtbar geworden wäre. Bei den Vorwürfen war über konkrete Einzelsituationen berichtet worden, wie dass bei einer Feier 2015 Tommy François eine Angestellte gewaltsam habe küssen wollen, während ein zweiter sie von hinten festhielt. Sie habe sich gewehrt und konnte sich befreien. Von der Personalabteilung am nächsten Tag wäre ihr auf ihre Beschwerde hin aber erzählt worden, dass es sich um ein Missverständnis beziehungsweise "Scherz" handele, den François oft machen würde.