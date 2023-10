Gothic 2 erscheint als "Complete Classic"-Version für Switch

PC Switch

Der Screenshot stammt aus der PC-Version von Gothic 2.

Nachdem Publisher THQ Nordic im Januar 2023 zunächst Risen (im Test: Note 7.5) und Ende September dieses Jahres auch Piranha Bytes' Erstlingswerk Gothic (im Test) als Port für Switch neu aufgelegt hat, bestätigt der Publisher nun einen weiteren Port via Trailer. Demnach erscheint das erstmals im Jahr 2002 veröffentlichte Action-Rollenspiel Gothic 2 als sogenannte "Complete Classic"-Fassung schon "bald" im Nintendo eShop für Switch. Einen konkreten Termin nennt der unten eingebettete Trailer noch nicht. Man darf aber wohl davon ausgehen, dass die Neuveröffentlichung auf Nintendos Hybrid-Konsole frühestens im Dezember, vermutlich erst im kommenden Jahr erfolgen wird.

Keinen Zweifel lässt der Trailer daran, dass "complete" hier bedeutet, dass nicht nur das Grundspiel enthalten ist, sondern auch das im August 2003 veröffentlichte Add-in Die Nacht des Raben, welches das Abenteuer seinerzeit um verschiedene Funktionen, vor allem aber um ein komplett neues Spielgebiet und reichhaltige Nebenquest-Arme erweiterte. Wie jüngst beim ersten Teil von Gothic, sollte auch die Neuauflage der direkten Fortsetzung als multilinguale Fassung erscheinen. Sorgen über wesentliche inhaltliche Änderungen, wie den auf Switch fehlenden virtuellen Auftritt der Mittelalter-Band In Extremo sind in Gothic 2 allerdings nicht zu befürchten.

Die Switch-Fassung von Gothic 2 wird, genauso wie beim ersten Gothic, die erste offizielle Konsolenversion des Rollenspiels aus Deutschland sein. Der weniger als eine Minute lange, englischsprachige Trailer deutet an, dass das Spiel für den Port nicht in nennenswertem Maße visuell überarbeitet werden wird. Zu erwarten ist, dass der Dienstleister die Steuerung und das Interface anpassen wird, wobei vermutlich dasselbe System wie im Switch-Port von Gothic 1 verwendet wird. Unklar bleibt, ob es auch eine Modul-Fassung von Gothic 2 auf Switch geben wird und nicht zuletzt, ob später eventuell auch weitere Plattformen mit einem Port bedient werden sollen. Ziemlich genau ein Jahr nach dem Switch-Port von Risen ohne Umsetzung auf PlayStation oder Xbox erscheint dies allerdings eher unwahrscheinlich. Andererseits schoss der Port von Gothic in den eShop-Charts für Deutschland rasch weit nach oben und steht auch aktuell, mehr als eine Woche nach dem Release und trotz des hohen Preises von fast 30 Euro, auf Platz 2 hinter EAs Fußball-Sim EA Sports FC 24.