PM: Das Rätselabenteuer “The Gecko Gods” erscheint nächstes Jahr für PlayStation (Sony Playstation Blog)

wir von Super Rare Originals freuen uns, euch aufregende Neuigkeiten über “The Gecko Gods” mitzuteilen, ein neues Action-Abenteuer, das vom britischen Entwickler Louis “Inresin” Waloschek entwickelt wurde.

Wir freuen uns, heute ankündigen zu können, dass dieses bezaubernde Spiel seinen Weg auf die PlayStation finden wird, sobald es nächstes Jahr auf den Markt kommt. Was macht “The Gecko Gods” also zu einem Titel, auf den es sich zu warten lohnt?

In “The Gecko Gods” schlüpft ihr in die Rolle eines äußerst liebenswerten kleinen Geckos, der sich auf eine monumentale Reise begibt, um einen lieben Freund zu retten. Diese Reise führt euch durch eine Welt voller geheimnisvoller Inseln, antiker Gräber und atemberaubender Landschaften. Einzigartig an diesem Spiel ist, dass unser Protagonist, der kleine Gecko, jede Oberfläche erklimmen kann, sei es der Boden, die Wände oder sogar die Decke. Kein Winkel bleibt unerforscht, denn überall in dieser bezaubernden Welt können Geheimnisse versteckt sein. Der Gecko kann sogar ein Boot segeln. Das hättet ihr nicht erwartet, oder? Bei diesem Spiel gilt “Der Weg ist das Ziel”, denn es nimmt die Spieler mit auf eine wundervolle Reise.

Das Gameplay in “The Gecko Gods” verbindet Elemente der Open-World-Erkundung in einem weitläufigen Archipel nahtlos mit komplizierten Herausforderungen in vergessenen antiken Gräbern. In diesen Gräbern gibt es knifflige Rätsel, die eure Problemlösungsfähigkeiten auf die Probe stellen werden. Für ehrgeizige Spieler gibt es Sammlerstücke in Form von Käfern zu entdecken, die unser charmanter Gecko-Protagonist eifrig verschlingt. Auch wenn euch gelegentlich Feinde und Hindernisse den Weg versperren, konzentriert sich das Spiel mehr auf entspanntes Erkunden als auf intensive Kämpfe.

Während ihr in die prachtvollen Umgebungen eintaucht, werdet ihr feststellen, dass “The Gecko Gods” einiges zu bieten hat:

Erkundung im eigenen Tempo: Durchstreift den Archipel in aller Ruhe und entdeckt die darin verborgenen Geheimnisse.

Auf dem Kurs Richtung Abenteuer: Stecht in See und erkundet die Weite des Archipels vom Deck eures zuverlässigen Bootes aus.

Einzigartige und intuitive Bewegungsmechanik: Nutzt die außergewöhnlichen Kletterfähigkeiten des Geckos, um euch mühelos durch die Umgebung zu bewegen.

Käfer naschen: Unterwegs werdet ihr auf eine Menge Insekten und merkwürdige Kreaturen stoßen. Lasst euren inneren Gecko heraus und genießt diese leckeren Häppchen. Oder lasst sie in Ehrfurcht vor eurer Gecko-Macht davonlaufen.

In alten Tempeln Rätsel lösen: Dringt in die Tiefen längst vergessener Tempel ein und löst knifflige Rätsel, die den Schlüssel zur Enthüllung der Geheimnisse dieser antiken Welt enthalten.

PlayStation 5-Spieler können sich auf einen exklusiven Leckerbissen freuen, denn The Gecko Gods wird das haptische Feedback und die 3D-Audio-Funktionen der Plattform nutzen. Das verspricht ein immersives Erlebnis, wie es bisher auf keinem anderen System möglich war.

Dieses bemerkenswerte Spiel ist ein Beweis für das Talent seines Entwicklers, Louis “Inresin” Waloschek, der fast drei Jahre lang mit Hingabe daran gearbeitet hat, “The Gecko Gods” zum Leben zu erwecken. Macht euch bereit, in See zu stechen, Mauern zu erklimmen und uralte Geheimnisse zu lüften – in einer Welt, in der die Reise genauso bezaubernd ist wie das Ziel. Wir können es kaum erwarten, euch auf dieser unvergesslichen Reise zu begleiten, wenn “The Gecko Gods” im Jahr 2024 für PS4 und PS5 erscheint.