PM: Assassin's Creed® Mirage ab sofort erhältlich (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 5. Oktober 2023 – Ubisoft® gab bekannt, dass Assassin's Creed® Mirage, der neue Teil der 200 Millionen Mal verkauften Assassin's Creed-Reihe, ab sofort für PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X | S, Xbox One, Amazon Luna sowie Windows PC über den Epic Games Store und den Ubisoft Store erhältlich ist. Spieler:innen können auch ab dem ersten Tag mit Ubisoft+ auf Xbox, Amazon Luna und PC über Ubisoft Connect* spielen.

Der Launch-Trailer zu Assassin’s Creed Mirage kann unter folgendem Link gefunden werden:

Assassin's Creed Mirage wurde unter Leitung von Ubisoft Bordeaux** entwickelt und feiert das 15-jährige Jubiläum der Serie mit einem erzählerischen Action-Adventure, das die geliebten Parkour-, Stealth- und Attentatsmechaniken wieder aufleben lässt, die die Serie seit über fünfzehn Jahren ausmachen.

Die Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle von Basim Ibn Is'haq, einem jungen Dieb mit einer mysteriösen Vergangenheit, der sich den Verborgenen auf der Suche nach Antworten anschließt. Sie verfolgen seine Reise, während er zum Meisterassassinen ausgebildet wird, aber auch die Wahrheit über sein einzigartiges Schicksal erfährt.

Assassin's Creed Mirage kehrt in den Nahen Osten zurück und spielt im Bagdad des neunten Jahrhunderts, einer der prächtigsten und wichtigsten Städte ihrer Zeit auf dem Höhepunkt ihres goldenen Zeitalters. Inmitten der dichten und lebhaften Straßen der Hauptstadt des Abbasiden-Kalifats werden die Spieler:innen über bedeutende Wahrzeichen stolpern, aber auch Zeuge einer wachsenden Unruhe werden, die eine Revolution gegen die Korruption auslöst.

​

​Unterstützt von einer engagierten Expertengruppe, die sowohl aus Ubisoft-Mitarbeitenden als auch aus externen Historikern besteht, hat das Entwicklerteam alles daran gesetzt, diesen entscheidenden Moment der Geschichte authentisch darzustellen und dabei sowohl die historische Genauigkeit als auch kulturelle und religiöse Aspekte zu berücksichtigen. Assassin's Creed Mirage stellt einen historischen Meilenstein dar, da es das erste Spiel der Serie ist, das weltweit mit einer vollständigen arabischen Lokalisierung veröffentlicht wird.

​

​Spieler:innen von Assassin's Creed Mirage können dank des Features Geschichte von Bagdad im Spiel auch mehr über den Schauplatz und die historische Epoche des Spiels erfahren.

Die neuesten Nachrichten zu Assassin's Creed und anderen Ubisoft-Spielen sind hier zu finden: news.ubisoft.com.

Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubisoft.com/de/home

*Spieler, die Assassin's Creed Mirage auf Xbox One oder PlayStation®4 kaufen, können ihr Spiel ohne zusätzliche Kosten auf die Next-Gen-Version (Xbox Series X | S oder PlayStation®5) aktualisieren. Assassin's Creed Mirage nutzt die Smart-Delivery-Technologie - kaufe das Spiel einmal und spiele es entweder auf der Xbox One oder der Xbox Series X | S, wenn sowohl die Konsole als auch diese Version von Assassin's Creed Mirage verfügbar sind. Assassin's Creed Mirage PlayStation®4- und Blu-Ray™-Spiele bieten Zugriff auf die entsprechende digitale Assassin's Creed Mirage PlayStation®5-Version ohne zusätzliche Kosten, sofern verfügbar. Erfordert eine PlayStation®5 oder eine PlayStation®5 Digital Edition, die Spiel-Disc (falls auf Blu-Ray™ vorhanden) muss zum Spielen im PlayStation®5-Discfach eingelegt bleiben, eine PlayStation® Network-Registrierung, zusätzlichen Speicherplatz und eine Breitband-Internetverbindung. Es können Gebühren für die Bandbreitennutzung anfallen. Cross-Progression ist auch zwischen PC und Luna sowie PC möglich.

​

​**Assoziierte Ubisoft-Studios sind Montréal, Montpellier, Philippinen, Singapur, Sofia, Kiew, Odessa, Bukarest, Quebec, Belgrad, Shanghai, Craiova.

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

​Über Assassin’s Creed

​Seit ihrer Erstveröffentlichung im Jahr 2007 hat sich die Assassin's Creed-Reihe weltweit mehr als 200 Millionen Mal verkauft. Die Marke zählt heute zu einer der meistverkauften Spielereihen in der Geschichte der Videospiele. Assassin’s Creed ist in der Branche bekannt für seine vielfältigen und fesselnden Geschichten, die weit über Videospiele hinausgeht, da die Marke in viele andere Unterhaltungsmedien einfließt.