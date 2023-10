PM: KarmaZoo: Knüpft bedeutungsvolle Verbindungen und findet euer Glück im Teamwork (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bei KarmaZoo erhält Zusammenarbeit dank innovativer Multiplayer-Mechanismen eine ganz neue Bedeutung. Wir haben ein fröhliches und altruistisches Spiel geschaffen, das frischen Wind in ein beliebtes Genre bringt. Es ist ein Plattformer für 2 bis 10 Spieler. Ihr könnt ihn dank öffentlichem Matchmaking, privaten Lobbys und lokalem Multiplayer mit alten oder neuen Freunden spielen.

Im Koop-Modus dreht sich alles um das Team – wenn nötig, müsst ihr eure Freunde zum Sieg tragen. Macht euch nützlich, um wertvolle Punkte und Karma zu sammeln. Wie gut, dass es eine Million Möglichkeiten gibt, zu helfen. Bei einem Plattformer denkt man zuerst an springen, rollen, rennen, aber was ist mit singen, leuchten, spritzen, schlagen, tanzen, tragen, laden, zertrümmern, spucken!? Macht euch bereit und findet eure eigenen Wege, um eurem Team zum Sieg zu verhelfen.

Seid mutig und springt kopfüber in ein Bett aus Stacheln, um einen Grabstein fallen zu lassen. Alle anderen können dann darauf laufen, um die andere Seite zu erreichen, und euch wertvolles Karma senden. Helft euren Teamkollegen, Punkte zu erzielen, indem ihr ihnen den Weg leuchtet, die Tür aufhaltet, sie in die Luft befördert oder ihnen einen (hilfsbereiten) Klaps gebt. Um eure Umgebung zu ändern, könnt ihr Mauern sprengen, das Gelände verkleben oder gegen einen Blumenblock laufen, um eine Leiter zu bilden.

Wenn ihr einen Mechanismus mir eurer lieblichen oder leicht nervigen Singstimme aktiviert und dadurch jemandem helft, erhaltet ihr Punkte – umso mehr, wenn ihr beim Lösen eines Rätsels helft. Ihr wollt noch mehr Liebe geben? Verteilt kesse Karma-Küsse. Sie sorgen nicht nur für ein warmes und wohliges Gefühl, sondern auch für Extrapunkte. Also seid nicht knausrig damit. Ihr teilt alles mit eurem Team: Freundschaft, Misserfolge und Siege. Wenn ihr in eurem Run scheitert, könnt ihr die Punkte behalten, die ihr selbst verdient habt. Aber wenn ihr mit eurer Crew erfolgreich seid und dem Karma-Baum huldigt, erhaltet ihr das Karma eures gesamten Teams. Zwischen den Leveln könnt ihr über den nächsten Bonus abstimmen. Wählt weise, damit jedes Spiel neu und anders wird. Erfolg braucht einen langen Atem, also haltet zusammen und achtet aufeinander.

Kooperation hat eine besondere Bedeutung in KarmaZoo. In dieser Welt gibt es nichts Befriedigenderes, als anderen zum Erfolg zu verhelfen und den Ruhm mit einem Team zu teilen. Genau das bildet den Kern von KarmaZoo. Gemeinsam mit zufällig gewählten Personen oder guten Freunden Erfolge feiern und Freude am Teamwork finden, selbst wenn ein gut durchdachter Plan scheitert.

Übrigens konnten wir nicht widerstehen und haben einen kompetitiven Partymodus mit einer Reihe von Minispielen hinzugefügt, die ihr im Couch-Koop oder online mit Freunden spielen könnt. Gleiche Charaktere, gleiche Fähigkeiten, aber andere Absichten. Wer bringt das begehrte Tournament Totem nach Hause?

KarmaZoo erscheint am 14. November für PS5. Spielt lokal oder online im kooperativen oder kompetitiven Modus, in 22 Sprachen und plattformübergreifend. Wir sehen uns im Zoo.