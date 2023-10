PM: Das neue Dredge-DLC sticht am 16. November in See (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir freuen uns unglaublich, heute “The Pale Reach” bekannt geben zu können, die erste offizielle Erweiterung für Dredge.

Vor etwa sechs Monaten haben wir mit der Veröffentlichung von Dredge die Segel gesetzt und die Reaktion war überwältigend. Die Spieler sind in unsere stimmungsvolle Welt eingetaucht, in der Lovecraftsche Schrecken das Leben eines Fischers in einer vergessenen Stadt überschatten. In den vergangenen Monaten hat sich unser kleines Team der Verbesserung von Dredge verschrieben. Es gibt nun erweiterte Funktionen, mehr monströse und majestätische Wunder und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit durch drei kostenlose Updates.

Dredge: The Pale Reach führt die Spieler in ein neues Gebiet aus Schnee und Eis – ein unberührtes Biom, das nur darauf wartet, von unerschrockenen Abenteuern erkundet zu werden. Ihr begebt euch, der Spur einer in Vergessenheit geratenen Expedition folgend, auf den Weg durch die vereisten Schluchten und enthüllt das Schicksal derjenigen, die sich einst hierher gewagt haben. Um in die Tiefen dieser Gletscherwelt zu gelangen, müssen die Spieler ihr Schiff aufrüsten und es mit spezieller Ausrüstung versehen, die das unbarmherzige Eis durchdringen kann.

Doch ähnlich wie im Rest von Dredge wird auch dieses Reich von einer böswilligen, verborgenen Macht heimgesucht, die auf unheimliche Weise in die Natur eingreift. Wird es den Wagemutigen in “The Pale Reach” gelingen, einen historischen Verrat auszuräumen? Können sie eine bereits um sich greifende Finsternis aufhalten?

Neben neuen Story-Inhalten führt “The Pale Reach” 11 neue Fisch- und Krabbenspezies (und ihre abnormen Entsprechungen) sowie eine weitere Fischart ein. Ihr könnt euch außerdem den Zugriff auf einen neuen Gegenstand verdienen, durch den euer Fang länger frisch bleibt, egal, wo ihr angelt.

Wir hatten bereits bei der ursprünglichen Entwicklung von Dredge die Idee für ein Eisgebiet, doch wir hielten die anderen Biome für besser geeignet in Bezug auf die Geschichte, die wir erzählen wollten, und den Zeitrahmen für die Fertigstellung des Spiels. Nach Veröffentlichung wurde es das am häufigsten von den Spielern nachgefragte Biom. Die Community überlegte, wie es aussehen könnte, und hat sich davon sogar zu Fanart inspirieren lassen. Wir freuen uns, diese Idee für die Spieler zum Leben zu erwecken.

“The Pale Reach” erscheint am 16. November und wir hoffen, dass den Spielern dieses eiskalte Add-on zur Welt von Dredge gefallen wird. Und das ist noch nicht alles, denn wir arbeiten bereits an der nächsten geplanten Erweiterung “The Iron Rig”. Wir freuen uns, bald mehr darüber erzählen zu können! Bis dahin, behaltet die Gletscher im Auge.

