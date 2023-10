Hooded Horse Publisher Sale auf Steam // U.a. Old World, Terra Invicta

PC Linux MacOS

Das Portfolio von Publisher Hooded Horse ist mit dem jüngsten Neuzugang Every Day We Fight, einem taktischen Science-Fiction-Spiel das 2024 erscheinen soll, in kürzester Zeit auf mittlerweile 28 Titel angewachsen.

Ab 19 Uhr deutscher Zeit startet auf Steam der erste Publisher Sale von Hooded Horse. Den zugehörigen Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Während des Sales wird es folgende Angebote geben:

Der Sale läuft vom 5. Oktober bis 19. Oktober und wird vom 5. bis 9. Oktober direkt auf der Startseite von Steam gefeatured. Dieses Jahr konnte Hooded Horse mit Xenonauts 2 bereits erstmals den Meilenstein von über eine Million verkauften Spielen innerhalb eines Jahres feiern. In der Folge hat Xenonauts 2 in der Launch-Woche mehr Exemplare verkauft als während der gesamten Early-Access-Phase des Vorgängers. Against the Storm wird zudem immer populärer und konnte in seinen ersten zehn Monaten im Early Access auf Steam schon über 600.000 Exemplare an den Spieler bringen. Während einige Titel wie Necesse und Workers & Resources - Soviet Republic auf Version 1.0 zumarschieren, verschiebt sich der Release von The Way of Wrath, Breachway, Heart of the Machine und Alliance of the Sacred Suns ins Jahr 2024.

Neben dem Sale gibt es auch News. Dazu solltet ihr die Steamseiten der folgenden Spiele aufsuchen:

Welcher der 28 Titel aus dem Portfolio von Hooded Horse ist bislang auf eure Festplatte gewandert und wie hat er euch gefallen?