PM: Sony Pictures Core, ehemals Bravia Core, startet auf den PS5- und PS4-Konsolen. (Sony Playstation Blog)

Unsere Freunde von Sony Pictures Entertainment produzieren jede Menge fantastische Filme und heute darf ich unsere neue Kollaboration mit ihnen verkünden, um der PlayStation-Community auf PS5 und PS4 Zugang zu einigen der erinnerungswürdigsten Filme bieten zu können.

Ihr kennt vielleicht die App Bravia Core, die eine tolle Möglichkeit darstellt, über Bravia XR TVs und Xperia-Geräte auf eine große Auswahl an aktuellen und klassischen Filmen von Sony Pictures zugreifen zu können. Bravia Core wird auf diesen Geräten zu Beginn des nächsten Jahres in Sony Pictures Core umbenannt und ab heute ist die App Sony Pictures Core auf PS5- und PS4-Konsolen verfügbar.

Sobald ihr euch auf PS4 oder PS5 für Sony Pictures Core registriert*, könnt ihr bis zu 2.000 Filme** direkt über eure Konsole kaufen oder ausleihen. Dazu zählen bei der Veröffentlichung Blockbuster** wie Spider-Man: Across the Spider-Verse, Spider-Man: No Way Home, Uncharted, The Equalizer, No Hard Feelings, Bullet Train und Ghostbusters: Afterlife.

Durch Sony Pictures Core könnt ihr auf PS5 und PS4 ausgewählte Filme von Sony Pictures während eines exklusiven Vorabzugangsfensters kaufen– direkt über eure Konsole. In ausgewählten Märkten wie dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland und Japan wird der erste Film mit Vorabzugang Gran Turismo: Based on a True Story sein, der auf der unglaublichen wahren Geschichte eines Teams aus Außenseitern (einem Gamer aus der Arbeiterklasse mit Problemen, einem gescheiterten ehemaligen Rennfahrer und einem idealistischen Motorsportverantwortlichen) basiert. Zusammen riskieren sie alles, um im elitärsten Sport der Welt erfolgreich zu sein.

Gran Turismo: Based on a True Story ist aktuell in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Neuseeland über Sony Pictures Core verfügbar und wird bald in weiteren Märkten seine Premiere feiern. Durch einen Kauf des Films über Sony Pictures Core erhaltet ihr die Mittel*** für einen Kauf im Spiel GT7, in dem auch Autos aus dem Film erhältlich sind. Der Film trägt außerdem das Siegel „IMAX Enhanced“, was dank der bekannten Bildqualität für ein noch besseres Zuschauererlebnis auf PS5 und PS4 im Wohnzimmer*** sorgt.*

Wenn ihr bereits über PlayStation Plus Premium verfügt, erhaltet ihr mit der Sony Pictures Core-App Zugang zu einem Katalog mit bis zu 100 ausgewählten Filmen*****, die ihr auf Abruf über die Sony Pictures-Bibliothek streamen könnt, die in eurer Mitgliedschaft enthalten ist. Der Katalog, der werbefrei ist und regelmäßig aktualisiert wird, umfasst Filme wie Looper, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Elysium und Resident Evil Damnation.** Außerdem wird es noch weitere Vorteile für alle PlayStation Plus-Mitglieder geben, also haltet nach weiteren Details Ausschau.

Sony Pictures Core ist ab heute in 23 Märkten weltweit für PlayStation-Spieler verfügbar. Ihr findet die Sony Pictures Core-App im Abschnitt „Medien“ auf PS5 und im PS Store für PS4.

Wir hoffen, ihr genießt Sony Pictures Core und alle Filme, die über die App verfügbar sein werden. Wir verfolgen zusammen mit Sony Pictures Entertainment das Ziel, die PlayStation-Erfahrung mit dieser ausgewählten Sammlung aus tollen Filmen weiter zu verbessern. Das ist jedoch erst der Anfang und wir planen, die Angebote und Vorteile von Sony Pictures Core im Laufe der Zeit weiter auszubauen– einschließlich einer Auswahl an Anime-Hits von Crunchyroll. Wir freuen uns schon auf weitere spannende Dinge in der Zukunft, also bleibt am Ball.

*Die Spieler müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um ein Konto für Sony Pictures Core anlegen zu können.

**Die verfügbaren Filme können sich ohne Vorwarnung verändern. Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Markt und Film ab.

***Der Gutscheincode erfordert Gran Turismo 7 für PlayStation 5 oder PlayStation 4 (nicht enthalten), ein Konto für PlayStation Network und eine Internetverbindung.

****Für die Wiedergabe von „IMAX Enhanced“ auf PS5-Konsolen sind 9 MB/s und für die Wiedergabe auf PS4-Konsolen 2 MB/s erforderlich.

*****Die Kataloginhalte variieren nach Zeit, Region/Land und Tarif und erfordern das separate Herunterladen und die Benutzung der Sony Pictures Core-App. PlayStation Plus unterliegt einer regelmäßigen Abonnementgebühr, die bis zur Kündigung automatisch verrechnet wird. Bedingungen gelten: play.st/psplus-usageterms