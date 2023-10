Ex-Entwickler von BioWare klagen gegen zu niedrige Abfindung

PC Xbox X PS5

Im August 2023 gab der im Edmonton ansässige Entwickler BioWare, der momentan an Dragon Age - Dreadwolf und Mass Effect 4 arbeitet, dass 50 Stellen im Unternehmen gestrichen werden. Nun fanden sieben Entwickler mit durchschnittlich 14 Dienstjahren beim Studio zusammen, die gegen Bioware klagen.

Laut einer vom Ex-Bioware-Entwickler Jon Renish in den Sozialen Medien geteilten Stellungnahme, seien die 50 Mitarbeiter grundlos gekündigt worden und die Abfindung habe nicht den gängigen Standards in der kanadischen Provinz Alberta entsprochen, doch BioWare habe sich Verhandlungsversuchen seitens einiger Mitarbeiter verweigert. In jüngster Vergangenheit hätten Gerichte in Alberta bei grundlosen Kündigungen mindestens eine Abfindung von einem Monatsgehalt pro Dienstjahr zugesprochen. Laut einem Bericht auf Kotaku wurde den ehemaligen Angestellten die Hälfte dessen geboten.

In der Stellungnahme heißt es weiter:

Im Lichte der zahlreichen Entlassungen in der Branche und dem NDA von BioWare, das uns nicht erlaubt, etwas aus unserer jüngsten Arbeiten an Dragon Age - Dreadwolf in unsere Portfolios aufzunehmen, sind wir in großer Sorge um die Schwierigkeiten, die viele von uns in der nahenden Weihnachtszeit beim Finden eines neuen Arbeitsplatzes haben werden. Während wir zwar dem Spiel, an dem wir so hart gearbeitet haben, und unseren Kollegen, die diese Arbeit fortführen, weiter nur das Beste wünschen, haben wir Probleme zu verstehen, warum uns BioWare in dieser schweren Zeit übervorteilt.

Zu den sieben klagenden Entwicklern gehöre laut Kotaku auch Mary Kirby, die seit 17 Jahren bei Bioware gearbeitet hat und seit dem ersten Dragon Age zum Autoren-Team der Reihe gehört.