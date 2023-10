Angespielt: Foundry - First Person Fabrikaufbauspiel (Demo)

PC

Die Entwickler des First Person Fabrikaufbauspiels Foundry sind kürzlich unter die Fittiche von Publisher Paradox Interactive geschlüpft. Der Early-Access-Start steht noch aus. Während des Steam Next Fest vom 9. bis 16. Oktober gibt es eine neue Demo, die ich mir vorab anschauen konnte.

Ihr spielt einen Roboter und landet auf einem fremden, prozedural generierten Planeten. Die hübsch-bunte Comic-Welt basiert auf der Voxeltechnologie. Anders als in No Mans Sky startet aber kein Survival-Abenteuer. Vielmehr ist es euer Ziel, mit den Ressourcen des Planeten eine immer größere und effizientere Fabrik aufzubauen. Es ist im Prinzip ein Factorio in der Ego-Perspektive.

Schnell habe ich den ersten Ressourcenabbau automatisiert. Die Steuerung ist eingängig und wird durch ein Tutorial erklärt. Etwas komplexer wird es dann, wenn ihr die Fabrik immer mehr automatisieren möchtet. Die verschiedenen Gebäude lassen sich über Fließbänder verbinden und nach einer guten Stunde hatte ich sogar eine vollautomatisierte Forschung laufen – ich musste nur noch die Forschungsziele auswählen. Dabei ist mir aufgefallen, dass manche Ressourcen unterschiedlich schnell gewonnen werden, so dass ich durchaus noch Raum für Optimierung habe!

Sehr gut gefällt mir, dass die Gebäude Panele haben und ihr so schnell seht, was Sache ist und sogar diverse Aktionen vornehmen könnt, ohne euch durch Menüs zu hangeln. Das stärkt die Immersion. Und aufgrund des Mittendrin-Gefühls habe ich extra viel Spaß Zier- und Nutzobjekte wie Laternen oder Geländer zu erforschen und aufzubauen. Zeitdruck oder Survival-Elemente gibt es nicht, so dass ihr euch ganz auf das Herumknobeln mit effizienten Produktionsketten konzentrieren und durch eure Fabrik spazieren könnt.

Die Demo läuft unbeschränkt, es sind aber nicht alle Technologien freischaltbar. Ihr könnt in Foundry auch gemeinsam mit Freunden an einer Fabrik arbeiten, das habe ich aber nicht probiert. Schaut beim Fest einfach mal auf der Seite von Foundry auf Steam vorbei.