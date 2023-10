Die Wertungen der Presse-Meuchler

PC XOne Xbox X PS4 PS5 iOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Assassin's Creed Mirage ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

In unserem Noten-Vergleich zu Assassin's Creed Mirage führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de, GamePro.de, PCGames.de (& Videogameszone.de) und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Assassin's Creed Mirage

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar 80

v. 100 Wer mal wieder ein klassisches Assassin’s Creed erleben will, macht mit Mirage absolut nichts falsch. Nur die Bedienung war damals besser. [Ganzer Test hinter der Paywall) GamePro 82

v.100 Mirage ist nicht nur eine gute (wenn auch nicht hervorragende) Rückbesinnung auf die Assassin’s Creed-Wurzeln, es ist auch ein Action-Adventure, das allgemein beweist, dass manchmal weniger mehr ist. Die Fokuspunkte auf Stealth, Parkour, Story und eine kleinere Welt sind genau das, was ich als Stealth-Fan nach dem zähen und offensiven Valhalla brauchte und wovon das Spiel profitiert. PC Games /

Videogameszone.de

7

v.10 Assassin’s Creed: Mirage ist eine ordentliche Besinnung aufs Wesentliche, aber dabei oft zu zaghaft und einfallslos. GamersGlobal 7.5

v. 10 Bestimmte Schwächen der Spielmechanik hätten die Entwickler nun wirklich besser kaschieren können. Unterm Strich bleibt es für mich als Serienfan ein empfehlenswertes Assassin's Creed, zu einem Serienhighlight reicht es allerdings nicht.

Durchschnittswertung 7.6 *Zuletzt überprüft: 01.09.2023, 10:00 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.