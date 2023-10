Foundry: First-Person Fabrikspiel erscheint bei Paradox

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Paradox Interactive und das neu gegründete Studio Channel 3 Entertainment haben gestern eine Publishing-Partnerschaft für das kommende PC-Spiel Foundry bekannt gegeben. In Foundry baut ihr die perfekte Frabrik nach euren Vorstellungen. Es ist eine prozedural generierte Fabrikbausimulation und Automatisierungs-Sandbox und befindet sich noch in Entwicklung. Während des Steam Next Fest vom 9. bis 16. Oktober könnt ihr eine neue Demo ausprobieren. Diese erscheint nach dem Verkaufserfolg auf itch.io. Den neuen Trailer findet ihr direkt unter dieser News.

Foundry ist ein First Person-Fabrikbau- und Automatisierungssandboxspiel, das in einer prozedural generierten Voxel-Welt angesiedelt ist. Von den bescheidenen Anfängen des manuellen Abbaus und der Verarbeitung von Rohstoffen über die Herstellung von Maschinen und die Entwicklung von Technologien könnt ihr bis zur Automatisierung der gesamten Produktionslinie nach euren Plänen voranschreiten. Ihr müsst euch verschiedenen logistischen Herausforderungen stellen, wie z. B. Rohrleitungsnetzen und Stromversorgungssystemen, um eure ständig wachsenden Produktionslinien zu erweitern, während ihr eure eigene gigantische, automatisierte und sich selbst versorgende Fabrik errichtet. Den Mix aus Aufbauspiel und Frabriksimulation könnt ihr allein oder mit Freunden spielen.

Patrik Meder, Vice President von Channel 3 Entertainment, äußerte sich zur neuen Partnerschaft wie folgt:

Das überwältigend positive Feedback, das wir während der Alpha von Foundry auf Itch.io erhalten haben, war sehr ermutigend und hat das große Potenzial des Spiels unterstrichen. Um dieses Potenzial voll auszuschöpfen, ist es wichtig, mit dem richtigen Partner zusammenzuarbeiten. Die Veröffentlichung durch Paradox Interactive ermöglicht es uns, unsere Vision und unsere Ambitionen für Foundry zu verwirklichen.

Der Executive Producer bei Paradox Interactive, Sebastian Forsström, nahm ebenfalls Stellung:

Foundry ist ein einzigartiges Spiel, das von den ersten Testern bereits ein sehr positives Feedback erhalten hat. Wir sind stolz darauf, mit Channel 3 Entertainment zusammenzuarbeiten, um den Spielern die ultimative Fabrikbausimulation zu bieten.

Alle aktuellen Informationen zum Spiel gibt es auf der offiziellen Website.