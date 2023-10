PM: Horror-Rätselspiel SCORN sorgt ab heute auf der PlayStation 5 für schaurigen Grusel (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Horror-Rätselspiel SCORN sorgt ab heute auf der PlayStation 5 für schaurigen Grusel

– Haptische DualSense-Features machen den Body-Horror noch immersiver –

LONDON (3. Oktober) – PlayStation-Fans der schaurigen Unterhaltung können ab heute in die Abgründe des Horror-Hits Scorn eintauchen. Das Grusel-Adventure vom Publisher Kepler Interactive und Entwicklungsstudio Ebb Software erscheint heute für die PlayStation 5. Die atmosphärische Welt von Scorn konnte auf PC und Xbox schon über 2 Millionen verdammte Seelen für sich begeistern und einige namhafte Nominierungen erringen, darunter The Game Awards und The Golden Joystick Awards.

Seht euch hier den PS5-Launch-Trailer an:

Scorn erstrahlt auf der PlayStation 5 in 4K mit 60 FPS und die DualSense-Features – inklusive Haptic Feedback – sorgen dafür, dass der wunderschöne Albtraum noch spürbarer wird. Scorns einzigartiger Art-Style und Puzzle-Horror-Gameplay lassen Spieler*innen in eine desolate Welt eintauchen, in der sie einsam und verloren auf sich selbst gestellt ein verzweigtes Labyrinth aus Biomasse erkunden müssen.

Erlernt die Regeln dieses alptraumhaften Ortes und enthüllt die Geheimnisse dieser Welt, indem ihr die organischen Werkzeuge nutzt, die euch zur Verfügung stehen. Findet neue Werkzeuge und Waffen, und begreift die verdrehte Logik von Scorn, um zu überleben und diesem Gefängnis zu entfliehen.

Scorn ist auf PlayStation 5, Xbox Series X|S (auch im Xbox Game Pass) und PC ( Steam , Epic Games Store und GOG ) erhältlich. Sammler*innen makabrer Kunstwerke können zudem eine physische Deluxe-Edition* für PS5 und Xbox Series X|S erwerben. Diese wird von Maximum Games vertrieben und beinhaltet das Spiel, ein limitiertes SteelBook®, den schaurigen Soundtrack und ein digitales Artbook und kann unter https://scorn-game.com/ erworben werden.

*Soundtrack und Artbook werden als Download-Code bereitgestellt und sind nicht physisch enthalten. Eine Internetverbindung wird benötigt.

Über Kepler Interactive.

Kepler Interactive – unter der Führung der Gründer von Kowloon Nights – ist ein Entwicklungsstudio und Publisher und agiert nach dem Co-Ownership-Modell. Den Studios wird eine strategische Führungsrolle gegeben, während sie ihr Spiel nach eigenem Ermessen entwickeln, ohne in ihrer Kreativität eingeschränkt zu sein. Die Partnerstudios von Kepler sind so vielfältig wie talentiert, darunter A44 Games in Neuseeland, Alpha Channel und Timberline in Nordamerika, Awaceb, Ebb Software und Sloclap in Europa und Shapefarm in Asien. Kepler Interactive selbst hat seinen Sitz in London.