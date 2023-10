Gute Cover, schlechte Cover

Teaser Einmal mehr vertiefen sich Heinrich Lenhardt und Jörg Langer in die Spiele-Themen vor 10, 20 und 30 Jahren. Für Patreon-Unterstützer geht es sogar 40 Jahr zurück.

Schon bei den News-Themen kommt Zeitreise-Flair auf, denn manches Spiel ist nicht totzukriegen und weist mittlerweile eine fünfstellige Zahl von Levels auf, während andere Titel spurlos aus den digitalen Ladenfronten verschwinden. Es gibt auch eine Nachricht in eigener Sache: Ab Oktober ändert sich die Erscheinungsfrequenz des Spieleveteranen-Podcasts. Für Patreon-Unterstützer gibt es dann drei Folgen, für Kostenlos-Hörer eine Episode im Monat. Frei für alle wird in der Regel die Zeitreise bleiben – auch heute reisen Heinrich und Jörg um 10, 20 und 30 Jahre zurück. Beim Blättern erwarten euch unter anderem ein starkes Remake auf der WiiU (2013), eine der niedrigsten Wertungen in der GameStar-Geschichte (2013) und der erste Pentium-Geschwindigkeitsrausch bei PC Player (1993). Für Patreon-Unterstützer geht es im Bonus-Segment gar 40 Jahre in die Vergangenheit, wir würdigen die Erstausgabe von Hobby- bzw. Happy-Computer.

Unterstützt die Spieleveteranen und hört das volle Programm:

https://www.patreon.com/spieleveteranen

Der Spieleveteranen-Pocast 40-2023 (#340) mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat in der kostenlosen Fassung für alle eine Laufzeit von 1:46:25 Minuten.

0:00:15 News & Smalltalk

0:40:05 Zeitschriften-Zeitreise: September 2013, 2003, 1993

0:45:51 GamersGlobal, u.a. mit u.a. mit Zelda: The Wind Waker HD, Splinter Cell: Blacklist und XCOM: The Bureau.

1:09:55 GameStar 10/2003, u.a. mit Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Tron 2.0 und Kaiser: Das Erbe.

1:27:09 PC Player 10/1993, u.a. mit Wing Commander Academy, Burntime, Pentium-Benchmarks und einer Dinosaurier-Flut.