PM: Call of Duty: Modern Warfare III – Frühzeitigen Zugang zur offenen Beta gewinnen! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Am 10. November 2023 erscheint Call of Duty: Modern Warfare III und ihr könnt euch auf eine brandneue, cineastische Kampagne freuen, die direkt an die packende Story von Call of Duty: Modern Warfare II anknüpft. Nehmt es mit Captain Price und seiner Task Force 141 mit dem Kriegsverbrecher Vladimir Makarov auf und erlebt noch mehr spielerische Freiheit durch offene Kampfmissionen.

Multiplayer-Fans werden begeistert sein: Alle 16 Startkarten aus dem Original Modern Warfare 2 (2009) wurden mit neuen Modi und Gameplay-Features modernisiert und stehen allen sofort zur Verfügung, mehr als 12 brandneue 6v6-Karten werden in den Saisons nach der Veröffentlichung hinzugefügt. Und Fans des legendären Zombie-Modus können sich auf die größte Call of Duty Zombies-Karte aller Zeiten freuen, auf der ihr euch zum ersten Mal mit anderen Teams zusammentun könnt, um die Horden der Untoten zu bekämpfen.

Wenn ihr schon am 06. Oktober 19.00 Uhr deutscher Zeit in die erste offene Beta einsteigen und somit zwei Tage vor dem offiziellen Beginn am 08. Oktober dabei sein möchtet: Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit einen begehrten Code für den frühzeitigen Zugang zu gewinnen.

Bis zum 5. Oktober 2023 besteht die Chance, dass beim Öffnen dieses Blogbeitrags hier ein Code angezeigt wird. Ihr seht einen Code? Klasse, dann könnt ihr ihn gleich auf dieser Seite einlösen. Wir drücken euch die Daumen.

Die offene Beta exklusiv auf PS4 und PS5 beginnt für alle am 08. Oktober 2023 um 19.00 Uhr und endet am 10. Oktober 2023 um 19.00 Uhr. Mit einem Code für den frühzeitigen Zugang könnt ihr bereits am 06. und 07. Oktober dabei sein.