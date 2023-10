Naughty Dog entlässt 25 Mitarbeiter und legt TLOU-Multiplayer auf Eis

PS4

Laut einem Bericht von Kotaku unter Berufung auf interne Quellen hat das Entwicklungsstudio Naughty Dog die Entwicklung an einem Multiplayer Spin-Off zu The Last of Us eingestellt. Außerdem seien mindestens 25 Mitarbeiter entlassen worden, vor allem nicht festangestellte Tester. Eine Abfindung soll nicht bezahlt worden sein und das Studio versuche durch Druck, die Entlassungen geheimzuhalten.

Das Multiplayerspiel hatte kürzlich intern eine negative Bewertung erhalten. Damals hatte Naughty Dog bereits eine Verzögerung in Aussicht gestellt. Aber die Entlassungen reihen sich auch in die momentane Entlassungswelle in der Industrie ein. Besonders die Embracer-Gruppe war kürzlich durch Entlassungen und Studioschließungen aufgefallen, beispielsweise durch Schließung des Saints-Row-Entwicklers Volition Ende August. Und auch in Deutschland hatte letzten Monat das Studio Mimimi Games die baldige Schließung angekündigt.