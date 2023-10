Versteckspiel Pizza Possum erschienen

PC Switch Xbox X PS5

Kürzlich ist das Versteckspiel Pizza Possum von Indie-Entwickler Cosy Computer für PC via Steam, Xbox Series X|S, Switch und PS5 erschienen. Im Einzelspielermodus, im lokalen Koop oder per Steam Remote Play könnt ihr durch eine Küstenstadt flitzen und Beuteltier-Chaos anrichten, während ihr bei der Jagd nach Futter Deckung sucht und Wachen ausweicht. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 6,99 Euro. Den Launch-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Ziel in dem Arcade-Spiel ist es, so viel Essen wie möglich zu verschlingen, ohne erwischt zu werden. Die Jagd auf Käse oder auch die namensgebende Pizza erfolgt in einer 3D-Inselwelt. Es gibt auch Gegenstände wie Rauchbomben und Boxhandschuhe, die ihr freischalten könnt.