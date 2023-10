Schwitzen für den Party-Spaß

Switch

Teaser Auch Fieslinge können Helden sein! Das beweisen Wario und seine Kumpels einmal mehr im neuesten Teil der nach Marios bösen „Zwilling“ benannten Party-Spiel-Reihe, die mit simplen, aber witzigen Minigames selbst dem größten Miesepeter ein Grinsen ins Gesicht zaubert.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gemeinsam und gegeneinander

Das Tier wechselt, aber im Cowboy-Minigame müsst ihr immer irgendwas mit eurem Lasso einfangen. Wie fast alle anderen Minispiele auch, ist auch dieses sehr simpel.

Come on, party people

Eins der Minigames, die im Story-Modus auch kooperativ gespielt werden. Dort stehen dann mehrere Spieler in Reihe und versuchen, den Fisch zwischen den Beinen zu fangen.

Gemeinsam zum Sieg

Für Party-Games gilt: je simpler und zugänglicher, umso besser. Das könnte man zumindest mit Blick auf die-Reihe behaupten, die vor etwas mehr als 20 Jahren ihr Debüt auf dem Game Boy Advance feierte und seitdem auf jeder Nintendo-Konsole einen Ableger fand. Ja, sogar auf WiiU! Mitveröffentlicht Nintendo am 3. November dieses Jahres den zweiten Serienableger für Switch. Ich konnte in Nintendos Europazentrale in Frankfurt in alle wichtigen Spielmodi reinspielen.Im Zentrum von WarioWare - Move it! steht wie in allen bisherigen Serienteilen eine große Anzahl von Minispielen, in denen auch die speziellen Steuerungsfunktionen der Plattform eine bedeutende Rolle spielen. Waren das im DS-Ableger noch insbesondere die Touchfunktion oder das eingebaute Mikrofon, nutzt der neue Teil für Switch vor allem die Bewegungssensorik der Joy-Cons. Und das geht so: in jedem der Minigames nehme ich eine bestimmte Pose ein oder muss eines der Joy-Cons in einer bestimmten Position in Richtung des Bildschirms halten. So ahme ich etwa Ziehbewegungen wie an einem Tau nach oder schwinge ein imaginäres Lasso, um als Cowboy ein Schaf einzufangen. In letztgenannten Fall nehme ich die Pose „Supermodel“ ein, mit einer Hand respektive Joy-Con an der Hüfte oder mit der anderen Hand erhoben auf Kopfhöhe, die ich dann zum Wirbeln des Lassos kreisen lasse. Diese Beschreibung mag einen falschen Eindruck vermitteln. Den in der Praxis ist das nun wirklich nicht gerade komplex. Verlieren kann man das Minispiel eigentlich nur, wenn man zu lange zögert und der ziemlich knappe Timer bereits abgelaufen ist. Oder weil es womöglich zu einer Fehlerkennung kommt. Das passiert allerdings beim Hands-on bei Nintendo kaum: In den Minispielen, in denen ein Joy-Con besonders genau in einer bestimmten Richtung gehalten werden muss, erfolgt immer eine zusätzliche Synchronisation, damit auch nichts schiefgehen kann.Von diesen Haltungen wie eben „Supermodel“ gibt es natürlich noch etliche andere. „Hände hoch“ versteht sich von selbst. Die „Hocke“, wenn man dabei an einem Sumo-Ringer denkt, ebenfalls. Und wer bei „Kikiriki“ nicht ohnehin an ein Huhn mit Schnabel im Gesicht und Schwanz am unteren Rücken denkt, kann es sich spätestens nach dem dritten dennoch leicht merken, dass er den einen Joy-Con gerade vor die Nase und den anderen wie eine Verlängerung ans Steißbein halten muss. „Kikiriki“ macht euch aber nicht bloß zum Huhn, mit dem ihr in einem der Minigames mit einer nickenden Bewegung in die passende Richtung einen Wurm aufpickt, sondern auch zum Waschbär. Genauer gesagt zu Mario im Waschbär-Kostüm im „Super Mario Bros. 3“ getauften Retro-Minigame. Mit schüttelnden Bewegungen treibt ihr den Klempnermeister in einem scrollenden Level mit seinem buschigen Schweif nach vorne, um eine möglichst große Distanz zurückzulegen oder wenigstens eine, mit der ihr die bis zu drei Mitspieler im Party-Modus überbietet.Wie der Name Party-Modus bereits andeutet, treten darin mehrere Spieler (maximal vier und nur lokal) gegeneinander an. Hier gibt es aber keine bloße Aneinanderreihung von Minigames, sondern verschiedene Spielvarianten, in die die Minispiele aber oft direkt eingebunden sind. Drei davon konnte ich mit einem Gegner ausprobieren. Am besten davon gefallen mir der „Kosmo-Wettlauf“ und die „Medusa-Schleicherei.“ Ersteres ist ein virtuelles Brettspiel, dessen Ziel es ist, als erstes eine Rakete auf dem letzten Spielfeld zu erreichen. Vor jeder Runde wettstreitet ihr mit euren Mitspielern in zufällig ausgewählten Minigames um den Sieg. Wer gewinnt, kriegt Münzen und darf würfeln und damit weiterziehen. Jedes Feld entspricht dabei sozusagen einem Ereignisfeld. Damit es spannend bleibt, zwingt euch ein Feld zur Abgabe der Hälfte der bislang gesammelten Münzen. Oder die Spieler tauschen die Plätze. Oder die Rakete wechselt vom einem Ende des Feldes zum anderen. Halt ein bisschen wie in Mario Party, wo man es noch so viel besser können mag als andere, am Ende aber dennoch keine Garantie auf den Sieg hat.Bei der „Medusa-Schleicherei“ schlüpft ihr wie im Brettspiel in die Rolle eines der aus den Vorgängern bekannten Charaktere wie 9-Volt oder Dr. Eggman, ähm, ich meine natürlich Dr. Crygor. Hier lauft ihr aber auf eine Medusa zu, die immer wieder ihren versteinernden Blick auf euch und eure Gegenspieler wirft. Die Laufbewegungen in der Haltung „Lokomotive“ (Ausgangsstellung: beide Hände links und rechts an der Hüfte) sollte ihr dann entsprechend stoppen, damit ihr nicht zum Felsblock werdet. Dieser Zustand legt sich zwar wieder, aber ihr verliert wertvolle Zeit, um es als erster über die Ziellinie zu schaffen. Gleiches gilt die vor euch auftauchenden Schlangen. Die müsst ihr mit eurem Schwert vertreiben, was jedes Mal eine andere, kurz zuvor angezeigte Geste erfordert. Andernfalls umschlingen sie euch und halten euch ebenfalls für ein paar Sekunden auf. Schon ganz witzig, ob auch auf Dauer. Nun, das dürfte vor allem davon abhängen, ob ihr auch mindestens zwei Paar Joy-Cons zugreifen könnt und auch einen echten Mitspieler habt. Denn obgleich das vermutlich auch gegen die KI geht, die wird das gemeinsame Zocken mit einem echten Menschen nicht ersetzen können.In WarioWare - Move it! müsst ihr natürlich nicht unbedingt miteinander wetteifern, sondern könnt im wahlweise solo spielbaren Story-Modus auch kooperativ antreten. Dann erwarten euch teils auch die regulären Minigames der anderen Spielmodi, aber eben beim Zocken zu zweit auch ein paar spezielle Varianten, die nur kooperativ funktionieren. Da sind schon ein paar sehr nette Sachen dabei, bei denen ihr sehr gut mögliche Fehler des anderen ausgleichen oder ihm gar indirekt eine zweite Chance geben könnt – ausgerechnet auf die Besten davon darf ich an dieser Stelle leider nicht näher eingehen. Ihr spielt hier jedenfalls grundsätzlich schnell aufeinanderfolgende Runden, in denen mal nur einer der beiden Teilnehmer aktiv wird, mal beide gemeinsam. In einem Fall übernimmt der eine Spieler etwa den Part eines Schafs mit reichlich Wolle an allen nur denkbaren Körperstellen, also ein bisschen sovor der Erfindung des Epilierers im Jahr 1986. Einen Epilierer braucht ihr hier allerdings nicht. Es reicht, wenn der andere Spieler mit einer Art Fächer Wind in eure Richtung wedelt, während sich das Schaf dabei um die eigene Achse dreht. Witzig!Eine weitere dieser kooperativen Varianten, die ich nennen darf, ist ein Baseball-Minispiel. Dabei wirft entsprechend der eine Spieler den Ball, den der andere mit dem Schläger treffen muss – wann immer dieses oder jenes kooperative Minispiel auftaucht, wechseln immer wieder die Rollen. Vergeigt ihr das kooperative Minigame, verliert ihr automatisch ein Leben. Muss nur einer der Spieler die nächste Runde allein bestreiten, um etwa beim „Panzerputzer“ mit einem Handtuch den Rücken eines wenig muskulösen Verwandten der Ninja Turtles zu polieren, ist es nicht schlimm, wenn er versagt. Denn dann darf der Mitspieler sich direkt danach am selben Minispiel probieren und kann das schon verloren geglaubte Leben doch noch retten.Habt ihr genügend Runden überstanden, geht es dann schließlich in einen der Bosskämpfe, die einzelnen Segmente des Storymodus abschließen. Auch die darf ich leider nicht konkret beschreiben. Spielmechanisch sind die jedenfalls, und das meine ich gar nicht negativ, genauso primitiv wie die meisten anderen Minigames auch. Aber sie sind witzig inszeniert und noch dazu (trotz der oft enthaltenen „Comicgewalt“) absolut kinderfreundlich. Wer gemeinsam mit seinem Nachwuchs zocken will, der kann das in WarioWare - Move it! erwartungsgemäß ruhigen Gewissens tun.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)