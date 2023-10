Old World: Pharaohs of the Nile erscheint am 4. Oktober

PC Linux MacOS

Kürzlich hat Publisher Hooded Horseden DLC Pharaohs of the Nile für Old World (im Spiele-Check) vorgestellt. Es ist nach Heroes of the Aegan und The Sacred and the Profane (beide Erweiterungen im Spiele-Check) die dritte Erweiterung zum 4X-Hit von Mohawk Games. Den Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Die Erweiterung lässt euch 400 Jahre ägyptische Geschichte nacherleben oder umschreiben, während ihr gegen den Kollaps in der Bronzezeit kämpft. Ihr spielt unter anderem auch als Hatshepsut und Ramses der Große. Pharaohs of the Nile bietet sechs historische Szenarios mit einmaligen Charakteren und Zielen im Neuen Königreich von der 17. bis zur 20. Dynasty. Mit dem Kingdom of Kush gibt es auch eine neue Zivilisation. Release ist bereits am 4. Oktober.