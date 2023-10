Panzer Corps 2: Axis Operations - 1946 angekündigt und mehr

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Heute hat Slitherine mit Axis Operations - 1946 eine neue und letzte, große Erweiterung für Panzer Corps 2 (im Test) angekündigt. Gab es bislang schon optional eine alternative Zeitlinie, liegt hierauf der Fokus der neuen Erweiterung. In Axis Operations - 1946 greifen die Achsenmächte die USA an. Gekämpft wird von der Ost- bis zur Westküste in einer 30 Szenarios umfassenden Kampagne. Der DLC soll sich sowohl für neue Spieler als auch Veteranen eignen. Eine Neuerung sind mehrstufige Ziele.

Zu den weiteren neuen Spielelementen gehören laut Publisher Slitherine:

Extragroße Einheitenmodelle für Kriegsschiffe wie die Yamamoto

B-29 Atombomber

V-2 Raketen mit nuklearen Sprengköpfen

Japanische Fugaku-Bomber mit sechs Triebwerken und Fritz X Raketen

mehrere neue Unit-Designs extra für Panzer Corps 2

Landkreuzer

Dazu kommen mehr als 50 neue 3D-Modelle. Wie bisher könnt ihr eure Kernarmee aus dem vorangegangen DLC Axis Operations - 1945 übernehmen und mit ihr in Amerika einfallen. Die Erweiterung soll zeitnah erscheinen. Ihr könnt euch für den Beta-Test anmelden.

Außerdem könnt ihr euch für das October Chess Tournament anmelden. Das Turnier startet am 6. Oktober. Gespielt werden drei Runden, für die ihr jeweils zehn Tage Zeit habt.