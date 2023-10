Heute vor... 34 Jahren: Prince of Persia

Serie von Maverick

Am 3. Oktober 1989 veröffentlichte der damals 25 Jahre alte Jordan Mechner in den USA seinen neuen Titel Prince of Persia für den Apple 2 über den amerikanischen Publisher Brøderbund. Bei dem Titel handelte es sich um einen im Orient angesiedelten Platformer-Action-Adventure-Titel, der technisch durch lebensecht wirkende Animationen brillierte. Als namenloser Prinz war es eure Aufgabe, aus dem Kerker eines persischen Palasts zu entkommen und eine gefangene Prinzessin aus den Klauen eines hinterlistigen Wesirs namens Jaffar zu befreien.

Neben tödlichen Fallen, diversen Rätseleinlagen und angriffslustigen Wachen, war vor allem die Zeit euer Feind: Lediglich 60 Minuten an Spielzeit standen euch für die Durchquerung der verschiedenen Palast-Levels (die Bild für Bild umschalteten) zur Verfügung, um das waghalsige Unterfangen erfolgreich zu absolvieren - und jeder Bildschirm-Tod knabberte davon wertvolle Minuten weg.

Jordan Mechner nutzte bei Prince of Persia, wie schon zuvor beim 1984 veröffentlichten Karateka, die Rotoskopie-Technik, um euch mit dem Prinzen flüssig über Abgründe springen und mit geschmeidiger Eleganz die durchaus anspruchsvollen Schwertduelle gegen die Wachen des Wesirs führen zu lassen. Dazu nahm er mit einer Kamera seinen eigenen Bruder, David Mechner, beim Ausführen von Sprung-, Kletter- und Kampfmanövern auf, um später das Filmmaterial Bild für Bild auf den Computer zu übertragen. Der Vater der beiden Brüder, Francis Mechner, komponierte übrigens die Musik im Spiel.

Die damaligen US-Spiele-Kritiker waren überwiegend des Lobes für Prince of Persia, der Titel wurde im Nachhinein als einer der ersten "Cinematic Platformer" gehandelt und diente als spielerische Inspiration für weitere Titel in der Machart, wie etwa ein Another World von Éric Chahi aus dem Jahr 1991.

Anfangs von den US-Verkaufszahlen der Apple-2- und IBM-Version eher ernüchternd, entwickelte sich der Titel mit den zusätzlichen Veröffentlichungen in Japan (und später Europa) doch noch zu einem Verkaufserfolg. Zahlreiche weitere Portierungen für Heimcomputer (darunter Atari ST, Amiga 500) und Konsolen (zum Beispiel Master System, Super NES, Mega Drive) folgten in den Jahren darauf, ebenso wie diverse Nachfolge-Titel in den letzten drei Dekaden.

Heutzutage ist die Prince of Persia-Serie, die mittlerweile fast 20 Titel-Einträge in unserer GG-Spieledatenbank umfasst, unter dem Dach von Ubisoft angesiedelt. Der französische Publisher und Entwickler erwarb die Marke bereits im Jahr 2001 und wird am 18. Januar 2024 mit Prince of Persia - The Lost Crown den nächsten Serien-Ableger veröffentlichen.