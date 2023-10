PM: Atlantic-City-Update für Fallout 76: Infos zu Fraktionen und Orten (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im kommenden Atlantic-City-Update für Fallout 76 wird ein brandneuer Ort enthüllt. Macht euch bereit für die Reise in einen noch nie zuvor gesehenen Teil von Fallouts postnuklearer Welt und betretet am 5. Dezember die Strandpromenaden von New Jersey.

Die Expeditionen von Fallout 76 geben Spielern die Möglichkeit für Erkundungen außerhalb der Grenzen von Appalachia, welche letztes Jahr mit den Nachkriegsruinen von Pittsburgh eingeführt wurde. „Angefangen haben wir mit The Pitt, einem klassischen Fan-Favoriten“, so Joshua Moretta, Lead Quest Designer. „Als wir dann den nächsten Ort ins Auge gefasst haben, wollten wir etwas, das sich in gleichem Maß von The Pitt unterscheidet wie The Pitt von Appalachia.“

Eine Casinostadt an der Küste ist verglichen mit den smogverhüllten Türmen von The Pitt eindeutig ein Tapetenwechsel. Auf Expeditionen nach Atlantic City können Fallout-Fans einen Blick auf den neuen Teil dieser postnuklearen Welt werfen. „Ich komme aus New Jersey und habe schon lange auf eine Chance gehofft, meinen Heimatstaat in die Welt von Fallout zu bringen“, so Moretto. „Atlantic City war die perfekte Gelegenheit.“

Atlantic City mag mit seinem pulsierenden Nachtleben und all den Annehmlichkeiten (inklusive Strom und fließendem Wasser) für viele frischgebackene Bunkerbewohner aus dem wilden West Virginia ein Schock sein. Die Stadt hatte während des Großen Krieges relativ viel Glück (die Betonung liegt auf „relativ“), was sie zu einem unerwarteten Schwerpunkt für den postnuklearen Wiederaufbau machte. „Der Krieg ist an keinem Ort spurlos vorbeigezogen, aber Atlantic City kam besser weg als die meisten anderen“, sagt Moretto. „Als Touristenziel ohne besonderen militärischen oder strategischen Wert war die Stadt kein direktes Ziel, als die Bomben fielen.“

Der Wohlstand hat jedoch seinen Preis. Das Mächteverhältnis in Atlantic City wird von drei großen Fraktionen aufrechterhalten, die regelmäßig versuchen, sich gegenseitig auszustechen. „Die Stadtverwaltung sorgt für Strom, Wasser und Essen in Atlantic City“, erklärt Moretto. „Dann haben wir noch die organisierte Bande, die „Family“, und die chaotische Unterhaltergilde, die „Showmen“. Jede Fraktion hat die Kontrolle über etwas, das für das Funktionieren von Atlantic City unerlässlich ist.“

Obwohl Zusammenarbeit in Atlantic City wichtig ist, ist das Verhältnis zwischen den Fraktionen angespannt. Die Stadt ist auf die Infrastruktur der Stadtverwaltung angewiesen, allerdings ebenso sehr auf die finanziellen Mittel der Family und das Attraktionsangebot der Showmen – letzteres reicht von simplen Zaubertricks für Spaziergänger bis zu geradezu tödlichem Nervenkitzel.

„Jede unserer drei Expeditionen lädt euch dazu euch, mit einer der drei Fraktionen zusammenzuarbeiten und ihr beim Erreichen ihrer Ziele zu helfen“, sagt Ellys Tan, Senior Quest Designer, und erklärt, dass Spieler Atlantic City über die Veröffentlichung von zwei Inhalten erkunden können. „Der erste Inhalt umfasst zwei Expeditionen, der zweite eine weitere Expedition sowie eine Vielzahl an Quests für Atlantic City.“

Doch es lauert eine viel größere Bedrohung als die stadtinternen Streitigkeiten. Die Wälder der New Jersey Pine Barrens geraten zunehmend außer Kontrolle und drohen, Atlantic City, das auf einer Seite an den Ozean grenzt, zu isolieren.

„Nach dem Großen Krieg haben die Bäume sich immer mehr Gebiet zurückerobert und nähern sich nun unaufhaltsam der Stadtgrenze“, erklärt Moretto. „Und tief aus dem Herzen der Pine Barrens steigen seltsame (und bisher unbekannte) mutierte Kreaturen hervor …“

Uff! Das war erst mal genug Aufregung! Ob ihr nun einen neuen Teil des Fallout-Universums sehen, eure Connections zu den Fraktionen von Atlantic City ausbauen oder einfach nur die Würfel werfen wollt, um zu sehen, was passiert: Freut euch auf das Atlantic-City-Update, das für Spieler von Fallout 76 kostenlos am 5. Dezember erscheint! Stürzt euch in Fallout 76 und steckt euch noch heute euer Gebiet im postnuklearen Appalachia ab – auf PlayStation 5 und PlayStation 4.