GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 39/2023 und Ausblick auf KW 40/2023

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 39: Rückblick von Montag, 25. September, bis Sonntag, 1. Oktober 2023

Spiele-Checks

Brewpub Simulator (zum Spiele-Check)

Das war wieder eine richtig vollgepackte Woche mit Massen an User-Inhalten. Das wird euch sicherlich nicht entgangen sein. Den Spiele-Check-Anfang machte Vampiro mit dem lang erwarteten Einblick in den Brewpub Simulator . Sein Fazit: "Spaßiges Bierspiel für zwischendurch, Prost!"



Auch TheLastToKnow durfte sich wieder an einem Spiele-Check versuchen. Seine Aufgabe war diesmal, das einzigartige Rätsel-Spiel Chants of Sennar zu beschreiben. Und er war sehr angetan davon: "Innovatives Rätselspiel voller Mysterien mit einer gelungenen Sprachentschlüsselungs-Spielmechanik"



Und dann fetzte Jürgen, so wie man ihn kennt, mit seinem schnellen Auto um die Ecke, ließ die Reifen quietschen und den Motor heulen. In seinem Check zu The Crew Motorfest kam er zum Schluss: "Gut gemachter Forza Horizon-Klon, der dem Original aber nicht das Wasser reichen kann."

User-Artikel

John Saul's Blackstone Chronicles (zum User-Artikel)

Direkt am Montag erschien der fehlende Legend Entertainment-Teil etwas verspätet, weil ein gewisser Entwickler extra für Jürgen noch alte Unterlagen aus seinem Archiv hervorkramen musste. Aber das war längst nicht alles, denn am Dienstag folgte...



Der Doppelschlag von Jürgen! Und gleichzeitig das Ende seiner wirklich tollen Legend Entertainment-Artikel-Reihe. Die User haben sie geliebt und liegen sich nun weinend in den Armen, weil sie hiermit zu Ende gegangen ist. Und während sie von der GamersGlobal-Redaktion schweigend "geduldet" wurde, erhielt sie sonst auf der ganzen Welt Lobpreisungen! Na ja, zumindest im neuesten Stay Forever-Newsletter. Glückwunsch Jürgen!



Ui, da hat Nischenliebhaber aber was ganz Spannendes herausgesucht! Die Mischung von einem Shoot'em Up mit 50er-Jahre-Videoästhetik macht Squad 51 vs. The Flying Saucers zu etwas ganz Besonderem: "Das Spiel verbindet beide Welten auf einer visuellen Ebene, wie ich es noch nie gesehen habe."



Der Globalstrategie-Titel Shadow Empire fasziniert (nicht nur) Hardcore-Strategen seit einigen Jahren, the_torben versucht euch das Spiel jetzt näher zu bringen: "Shadow Empire ist ein Mix aus Globalstrategie und Hexfeld-Wargame und spielt auf völlig zufällig generierten Welten mit dem Ziel, den eigenen Planeten mit Hilfe diplomatischer oder kriegerischer Aktionen zu erobern." Schaut auch gerne einmal in den passenden Let's Play-Kanal von the_torben!



Das Highlight der Herzen kam von TheLastToKnow, der euch wieder einen Überblick über die AGS-Indie-Adventures des letzten Quartals präsentierte. Da waren wieder ein paar nette kleine Geheimtipps für Point-and-Click-Connoisseure dabei!

Vermischtes

Ausblick auf KW 40

In der Spiele-Check-Kristallkugel ist klar ein Check von Jürgen zu Slaps and Beans 2 zu erkennen. Aber auch The Lamplighter's League von Vampiro leuchtet hell im runden Glas. Außerdem erwartet euch ein Inhalt zu Terminator - Dark Fate Defiance ! Wenn das nicht mal toll klingt.



zu erkennen. Aber auch von Vampiro leuchtet hell im runden Glas. Außerdem erwartet euch ein Inhalt zu ! Wenn das nicht mal toll klingt. Das User-Artikel-Orakel ist gut drauf. So viele tolle Inhalte, die auf euch warten! Zum Beispiel eine JRPG-Klassiker-Besprechung von Corlagon. Oder eine neue Retro-Blättern-Ausgabe von Moriarty1779. Schöne Aussichten!

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

