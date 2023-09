Heute vor... 28 Jahren: Seiken Densetsu 3 (Trials of Mana)

Serie von Maverick

In der GamersGlobal News-Artikelreihe "Heute vor... xx Jahren" blicken wir auf die Releases namhafter Genre-Titel und anderen Ereignissen aus der mehr als 50-jährigen Spielegeschichte zurück.

In Japan wurde am 30. September 1995 Seiken Densetsu 3 exklusiv für das Super NES veröffentlicht. Der von Square entwickelte Titel war der dritte Teil der 1992 auf der Nintendo Konsole ins Leben gerufenen Rollenspiel-Serie (hierzulande unter der "Mana"-Reihe bekannt), welcher für viele Kritiker und Fans zu den besten JRPGs der 16-Bit-Ära gehört.

Zu den großen Stärken von Seiken Densetsu 3 zählte die atmosphärische Geschichte, die sich je nach Wahl der Hauptfigur und ihrer Begleiter änderte und ein für damalige Verhältnisse innovatives (Serien-)Kampfsystem, das Echtzeit-Action mit taktischen Elementen verband. Zudem verzauberte der Titel auf dem SNES audiovisuell mit einem mitreißenden Soundtrack und wunderschöner Pixel-Optik - die technischen Grenzen des 16-Bit-Systems wurden seinerzeit ausgereizt. In Japan äußerst beliebt und erfolgreich, wurde Seiken Densetsu 3 aber nie kommerziell im Westen als Modul veröffentlicht. Fleißige Fans lieferten im Jahr 2000 jedoch eine inoffizielle Übersetzung für die japanische Import-Version nach.

Erst annähernd zwei Jahrzehnte später, im Jahr 2019, gab es eine offizielle englische Übersetzung des Originals, das Bestandteil der "Collection of Mana" war und für die Nintendo Switch-Konsole im Juni als Sammlung erschien. Im selben Jahr wurde zudem ein Remake von Seiken Densetsu 3 angekündigt, das unter dem Titel Trials of Mana (zum GG-Test) anschließend im April 2020 für die Switch, die Playstation-4-Konsole und auch für den PC herauskam (2021 folgte noch der Release für iOS und Android). Das Remake gilt als gelungene Neuinterpretation des JPRG-Klassikers: Die Entwickler modernisierten das Gameplay des Titels, die Grafiken wurden in 3D überarbeitet, die Musikuntermalung neu arrangiert sowie zusätzliche Sprachausgabe und Cut-Scenes hinzugefügt. Der ursprüngliche Charme des Rollenspiel-Titels blieb dabei aber erhalten.