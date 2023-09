The Lamplighters League: Demo und "Behind the Music"-Video

PC Xbox X

Kurz vorm Release des am 3. Oktober erscheinenden Taktik-Spiels The Lamplighters League wurde ein "Behind the Music"-Video zum von Jon Everist komponierten Soundtrack veröffentlicht. Ihr könnt es euch direkt unter dieser News anschauen. In Kürze könnt ihr in einem Spiele-Check lesen, wie uns der neue Titel der Harebrained Schemes gefallen hat. Oder ihr verschafft euch mit der jetzt schon auf Steam erhältlichen Demo bereits selbst einen Eindruck. Außerdem könnt ihr direkt zum Start auch mit dem Xbox Game Pass loslegen.