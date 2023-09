Command-Reihe: Zehn Jahre Militärsimulationen

PC

Vor zehn Jahren, am 24. September 2013, hat Matrix Games Command - Modern Air/Naval Operations veröffentlicht, einen universellen Militärsimulator, der möglichst autenthisch alle logistischen und kriegerischen Aspekte modern Luft- und Seekriegsführung modellieren wollte. Die Evolution, Command - Modern Operations, erschien 2019 und wird bis heute weiter entwickelt. Beispielsweise durch spezifische vergangene oder hypothethische Szenarien, wie Showcase Ford Class, Falklands oder die Command Live-Reihe. Am 10. Oktober wird Operation Desert Falcon (wir berichteten) erscheinen. Die Anstrengungen wurden kürzlich mit einer Nominierung für die den British TIGA 2023 Award nominiert (wir berichteten), und zwar in der Kategorie "Educational, Serious or Simulation Game". Einen Gameplay-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Neben dem Hardcore-Wargame gibt es seit 2017 auch die Command - Professional Edition für Streitkräfte und die Rüstungsindustrie, aber auch die Forschung. Zu den über 150 Kunden in 23 Ländern gehören die Luftwaffe, die US Navy oder Lockheed Martin. Schaut euch bei Interesse das Vorstellungsvideo an. Die Spezialversion wird laut Slitherine unter anderem für Übungen, Analysen, KI-Training und sogar den Kampf gegen Chinesische Propaganda eingesetzt. Letzte Woche fand in Rom der jährliche Command User Event statt, an dem Hunderte Spezialisten, Offiziere und Industrievertreter teilnahmen. Zu den Keynote-Speakern gehörten Oberstleutnant Christian Dobberstein von der Luftwaffe oder auch Dr. Pei-Shiue Hsieh, Associate Research Fellow am Institute for National Defense and Security Research (Taiwan).