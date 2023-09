PM: NBA 2K24 – Alle Neuheiten der Stadt im Überblick (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wenn ihr mit eurem Spieler oder eurer Spielerin zum GOAT in NBA 2K24 werden möchtet, dann glänzt ihr nicht nur auf dem Court, sondern begeistert eure wachsende Fangemeinde auch außerhalb des Spielfelds. Der perfekte Ort für alles rund um die bunte Basketball-Kultur lebt ihr auf PS5 in der Stadt aus. Schließt euch einer der beiden Gruppen RISE oder ELITE an und verdient RUF, stylt euren kommenden Superstar nach euren Wünschen um, meistert die brandneue Streetball-Nebenquest oder erlebt den frischen Starting-5-Spielmodus ganz in der Nähe des traumhaft schönen Strands.

Im Zentrum liegt die Arena, in der ihr unter dem Jubel der Zuschauer eure erfolgreiche NBA-Karriere startet. Doch es lohnt sich, die pulsierende Basketball-Metropole genauer zu erkunden. Spannende Nebenquests, eine lange Einkaufsmeile mit Shops bekannter Marken und natürlich viele packende Wettkämpfe warten auf euch.

Schlendert einfach bei strahlendem Sonnenschein durch die zahlreichen Parks und Plazas oder bewundert die Stadt bei Nacht im funkelnden Neonlicht. Empfehlenswerte Anlaufstellen, um das Leben und den Basketballsport zu genießen, sind zum Beispiel das Kino, in dem ihr die verschiedensten Spielvarianten ausprobieren könnt, oder der Club 2K, in dem jeden Freitag der DJ die heißesten Beats der Stadt auflegt.

Lust auf Sonne, Strand und Meer? Dann seid im neuen Strandgebiet der Stadt absolut richtig! Im Süden der Karte findet ihr zahlreiche Aktivitäten, die ihr mit eurem virtuellen Basketball-Profi starten könnt. Dazu zählen zum Beispiel die 3v3-Strandcourts, auf denen ihr mit euren Freunden oder Spielern aus aller Welt auf Punktejagd geht. Weitere Highlights erwarten euch außerdem in der Strandstraße – darunter der neue Starting-5-Spielmodus von NBA 2K24.

Und so läuft Starting 5 ab: Ihr seid Teil einer Startaufstellung und werdet gemeinsam mit vier namhaften NBA-Profis in einem 1v1-Kopf-an-Kopf-Duell gegen einen anderen Online-Spieler antreten. Der Ablauf einer Partie ähnelt dann dem, was ihr vielleicht schon von normalen Matches im „Meine KARRIERE“-Modus kennt. Noch mehr Infos zu „Meine KARRIERE“ haben wir übrigens im PlayStation Blog für euch zusammengefasst.

Abseits vom Glanz der NBA und eurer Mission, der nächste GOAT der berühmten Basketball-Liga zu werden, erwartet euch in der Stadt noch eine ganz andere Seite des Sports. So habt ihr die Möglichkeit, in der Streetball-Nebenquest in einem neuen Einzelspieler-Erlebnis anzutreten. Und Belohnungen gibt es für den Streetball-Ausflug natürlich auch! Unter anderem gibt es eigenes Fortschrittssystem und exklusive Entfesselt-Vorteile für euren Mein SPIELER.

Im Streetball ist vor allem eine Sache wichtig – ihr müsst eure Punkte mit Style holen, um das Publikum zu begeistern. Nur so werdet ihr euch einen Namen in der Szene machen! Und auf dem Weg dorthin stehen so einige Herausforderungen an. Insgesamt drei Bosse und mehrere Teams mit besonderen Fähigkeiten wollen es mit dem aufstrebenden Talent der NBA aufnehmen. Ihr könnt sogar neue Spieler für euer Team rekrutieren. Besucht einfach einen der drei Courts, die überall in der Stadt verteilt sind, und startet eure Karriere als Streetball-Ikone.

Auch in NBA 2K24 kehrt der Gruppenkampf wieder zurück! Jede Saison habt ihr die Wahl, ob ihr lieber als Mitglied von RISE oder ELITE um Belohnungen kämpfen wollt. Beide Gruppen haben dabei ihre ganz eigenen Bereiche in der Stadt, die sich optisch komplett voneinander unterscheiden. Während euch bei RISE eine Location im Look von Atlantis mit zahlreichen Wasserelementen erwartet, stehen bei ELITE eine futuristische Welt und schrille Neonlichter im Mittelpunkt.

Fans von NBA 2K dürfen sich zudem über die Rückkehr von RUF freuen! Den Anfang machen Mitglieder der Gruppe immer als Rookie. Danach liegt es an euch, eines Tages zur Legende von RISE oder ELITE zu werden. Dafür müsst ihr euer Talent auf dem Court beweisen und RUF-Punkte sammeln. Die besten Spieler der Saison erhalten am Ende dann exklusive Preise.

Wie wäre es mit einem neuen Outfit? Kein Problem, in den Einkaufsstraßen der Stadt habt ihr die Wahl zwischen Dutzenden von Geschäften, in denen ihr eure VC nach Herzenslust für stylische Klamotten und schicke Accessoires ausgeben könnt. Schlendert gemütlich durch die Einkaufsmeile und schaut euch das umfangreiche Angebot an.

Nehmt euch Zeit, um euren individuellen Stil zu perfektionieren und probiert in den Shops die angesagtesten Klamotten an. Klasse: In den Umkleideräumen könnt ihr auch gleich sehen, wie eure Auswahl unter Schwarzlicht aussehen würde, wenn ihr zum Beispiel im Club 2K die Nacht zum Tag macht.