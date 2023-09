PM: EA SPORTS FC 24: Tipps und Tricks für den Karrieremodus! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen im Club! Holt die Taktiktafel raus und schnürt eure virtuellen Fußballschuhe. Es ist an der Zeit, sich im neuen Karrieremodus von EA SPORTS FC 24 an die Spitze des Sports zu kicken. Wo ihr euren Job als Manager beginnen wollt, habt ihr komplett selbst in der Hand. Wenn ihr wollt, könnt ihr sogar einen ganz eigenen Verein gründen und in den bekanntesten Ligen dieser Welt mitspielen. Selbstverständlich steht aber auch wieder die Spielerkarriere für euch bereit.

Die umfangreichen Neuerungen, die der Karrieremodus in EA SPORTS FC 24 bietet, haben wir bereits vor dem Launch im PlayStation Blog zusammengefasst. Heute geht es bei uns um Tipps und Tricks, die euch den Einstieg in die Welt des virtuellen Fußballs etwas vereinfachen sollen. Wir beginnen mit der Manager-Karriere!

Das Herzstück eures Vereins ist natürlich die Mannschaft. Ihr legt fest, welche Profis in der Startelf stehen werden und wer es sich zunächst auf der Bank gemütlich machen muss. Damit am Ende aber auch Tore fallen, muss eine anständige Taktik her. Dabei wird euch das neue Total-Management-System behilflich sein. Welche Spielweise soll euer Team auszeichnen? Verschiedene Taktikkonzepte wie Tiki-Taka, Flügelspiel, Gegenpressing oder Konter sind hier wählbar. Vielleicht habt ihr ja schon ein paar Fußballspiele gezockt und wisst genau, was euch hier am besten liegt.

Danach solltet ihr mal den Kader abchecken und analysieren, wo die Stärken der Mannschaft liegen. Mit den neuen Trainern könnt ihr künftig nämlich Angriff, Mittelfeld, Verteidigung und das Torwartspiel einzeln verbessern. Schlummert also zum Beispiel ein frisches Talent in euren Reihen, dann solltet ihr mehrere Trainer in diesem Bereich einsetzen, um das volle Potenzial schnellstmöglich zu entfalten. Gleiches gilt auch bei einer Neuverpflichtung, die ihr fördern wollt. Achtet dabei außerdem immer darauf, dass die Trainer mit dem Taktikkonzept übereinstimmen.

Wichtig ist auch die Sternebewertung, die alle Trainer auszeichnet. Jede Abteilung eures Teams hat nämlich eine individuelle „Ideale Qualität“, die sich aus den Gesamtwerten der einzelnen Profis berechnet. Sollte also beispielsweise diese „Ideale Qualität“ im Angriff bei 20 Sternen liegen, wäre es perfekt, wenn ihr auch so viele Trainer einstellt, die in der Addition diesen Gesamtwert erreichen. Das kostet den Verein zwar Geld – maximiert aber die Entwicklung der Spieler!

Und wenn wir schon von Geld sprechen. Nur wer seine Finanzen im Griff hat, kann einen erfolgreichen Verein führen. Eure Einnahmequellen sind natürlich immer ein bisschen davon abhängig, welche Mannschaft ihr zum Start wählt. Seid ihr als Manager für Clubs wie Bayern München oder Manchester City tätig, verdient ihr eure Kohle mit den Preisgeldern aus Wettbewerben oder den hohen Ablösesummen aus Transfers. Übernehmt ihr allerdings einen kleineren Verein, werdet ihr mehr Zeit mit der Ausbildung der Eigengewächse verbringen. Der Vorstand legt dabei die entsprechenden Ziele fest.

Dabei spielt auch das Scouting von Talenten aus aller Welt eine wichtige Rolle. Darauf gehen wir aber gleich nochmal ein. Ein weiterer Tipp, mit dem ihr schnell ein bisschen Geld verdienen könnt, ist die Teilnahme an einem der Vorbereitungsturniere, die euch zu Beginn der Saison angeboten werden. Krönt ihr euch zum Sieger des Wettbewerbs, winken mehrere Millionen für das Vereinskonto. Zudem habt ihr die Chance, eure Mannschaft auf die bevorstehende Saison vorzubereiten. Wer lieber direkt eine Finanzspritze haben will, kann die Höhe zum Start einer Karriere festlegen.

Selbstverständlich hätte jeder Trainer gerne Talente wie Erling Haaland, Kylian Mbappé oder Nachwuchshoffnungen wie Jude Bellingham und Jamal Musiala in seinem Kader. Allerdings ist es nicht ganz so einfach, alle Spieler unter einem Dach zu vereinen – vor allem, wenn sich euer Verein nicht an der Spitze befindet. Es ist also Leistung gefragt! Und die könnten auch andere Profis liefern.

Auf dem Transfermarkt solltet ihr unter anderem einen Blick für Profis mit Potenzial haben. Ihr könnt diese Talente möglicherweise für wenig Geld verpflichten und anschließend zu neuen Leistungsträgern machen. Hier solltet ihr auch die bereits erwähnten Trainer ins Boot holen. Ist der Neuzugang zum Beispiel in der Abwehr aktiv, dann fokussiert eure Coaches für einige Zeit auf diesen Bereich! Übrigens ist auch individuelles Spielertraining möglich. Das ist speziell bei der Jugendabteilung enorm wichtig.

Schickt eure Scouts los und sucht in verschiedenen Ländern nach den nächsten Talenten der Fußballszene. Entscheidend ist dabei immer das Potenzial, das die Nachwuchsspieler haben. Holt die Kicker in eure Jugendakademie und schmiedet sie zu einem Juwel, das ideal in die Mannschaft passt. Ihr könnt dabei nicht nur einzelne Fähigkeiten trainieren, sondern mitunter auch die Lieblingsposition verändern. Das nimmt zwar Zeit in Anspruch – kann sich am Ende aber definitiv lohnen. Und denkt dran! Aufstrebende Talente werden mehr Geld auf dem Transfermarkt einbringen. Ist euch der kurzfristige Erfolg erstmal wichtiger, dürfte eine Reihe erfahrener Profis die richtige Wahl sein. Seid außerdem auf mögliche Verletzungsausfälle vorbereitet und besetzt eure Positionen mit Reservisten.

Im Karrieremodus von EA SPORTS FC 24 wurde auch das Training der Mannschaft deutlich überarbeitet. Künftig ist es eure Aufgabe, eine perfekte Balance aus Fitness und Bissigkeit zu finden. Welcher der fünf unterschiedlichen Trainingspläne der richtige ist, hängt natürlich von den nächsten Spielen der Saison ab. Nach der Sommerpause wird es den Profis vermutlich etwas an Bissigkeit fehlen, weshalb ihr darauf euren Fokus legen solltet. Steht eine wichtige Partie bevor, könnte es hingegen von Vorteil sein, wenn man die Kondition seiner Mannschaft regenerieren lässt.

In manchen Fällen kann es sich allerdings lohnen, wenn nur einzelne Abteilungen einen bestimmten Trainingsplan verfolgen. Im Menü habt ihr die Möglichkeit, die Startelf, die Auswechselspieler und die Reserve unterschiedlich trainieren zu lassen. Wenn ihr also nur der Startelf vor dem nächsten Spiel eine Verschnaufpause geben wollt – und der Rest des Kaders weiterhin hart arbeiten soll – ist das problemlos möglich. Darüber hinaus lassen sich Trainingspläne auch für individuelle Kicker einstellen.

Zum Abschluss wollen wir euch noch ein paar Tipps und Tricks für die Spielerkarriere mit auf den Weg geben. Während zwar hauptsächlich die Leistung auf dem Platz über eure Zukunft entscheidet, können euch Neuerungen wie das überarbeitete Persönlichkeitssystem hierbei helfen. Je nachdem, wie ihr die Persönlichkeit des Profis entwickelt, stehen euch verschiedene PlayStyles zur Verfügung. Wählt dabei die Verbesserungen, von denen ihr glaubt, dass sie perfekt zu eurem Spielstil passen. Mehr Infos zum Thema PlayStyles haben wir im PlayStation Blog für euch.

Damit ihr immer die beste Kontrolle über euren virtuellen Kicker habt, sollte auch die Kamera stimmen. Probiert in den Einstellungen also unterschiedliche Perspektiven aus und wählt am Ende die, mit der ihr euch am wohlsten fühlt. Im neuen Spiel haben die Entwickler der Standard-Kamera einige Verbesserungen verpasst. Dank der Fokus-Funktion zoomt das Bild künftig ein wenig an den Profi heran, wenn ihr beispielsweise in der Nähe des Strafraums der Gegner seid. Orientiert euch außerdem immer an den Zielen, die der Verein oder der Profi-Agent vorgibt!

