PM: PlayStation Stars-Kampagnen und digitale Sammelobjekte für Oktober 2023 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Oktober ist da und hat neue PlayStation Stars-Kampagnen im Schlepptau. Mach dich bereit, neue Herausforderungen zu entdecken, einige Prämien zu verdienen und deinen Schaukasten um neue digitale Sammelobjekte zu erweitern.

Schauen wir uns gleich an, welche Angebote der Oktober zu bieten hat.

Ab dem 1. Oktober

Version 4.1 ist da! Tauche in das Update ein und entdecke neue Charaktere, Gegner und Events. Wir werden im Oktober Spezialkampagnen zur Feier des Updates veröffentlichen. Schließe diese Kampagnen ab, um dir eines der Sammelobjekte unten zu verdienen.

Verfügbar ab dem 27. Oktober

Mach dich bereit, dich deinen größten Ängsten zu stellen, denn das mit Sehnsucht erwartete Alan Wake 2 ist endlich da! Spiele das Spiel und erhalte eine Engelslampe als digitales Sammelobjekt.

Verfügbar ab dem 3. Oktober

Im PlayStation Plus-Spielekatalog stehen Extra- und Premium-/Deluxe-Mitgliedern hunderte Spiele zur Verfügung. Der Katalog wird regelmäßig aktualisiert, deshalb stellen wir dir monatlich die Highlights vor. Wenn du eines der Spiele in dieser Kampagne spielst, verdienst du 50 Punkte.

Spiele diesen Monat die unten angeführten Spiele, die perfekt zum Oktober passen.

— Friday the 13th

— Inscryption

— Doom Eternal

— Resident Evil 7: Biohazard

— The Evil Within (abweichender Name in Japan „Psychobreak“)

— Days Gone

Verfügbar ab dem 5. Oktober

Der Hard Game Club widmet sich einigen der schwierigsten Spiele für PlayStation.

In diesem Monat besteht deine Aufgabe darin, Monster Hunter Rise zu meistern, indem du die Trophäe „Schriftrolle des stürmischen Triumphs“ verdienst. Bewältige diese Herausforderung und das exklusive Sammelobjekt Hard Game Club-Ballon gehört dir.

Solltest du die Trophäe „Schriftrolle des stürmischen Triumphs“ schon verdient haben, wartet deine Prämie bereits auf dich. Starte einfach die Kampagne, spiele auf PS4 oder PS5 und hol dir den Hard Game Club-Ballon.

Verfügbar ab 12. Oktober

Du besitzt das PS VR2-Headset? Dann ist diese Kampagne genau das Richtige für dich. Starte die Kampagne in der PS-App und spiele eines der folgenden PS VR2-Spiele, um 50 Punkte zu verdienen.

— Hellsweeper VR

— Demeo

— Crossfire: Sierra Squad· What the Bat?

Verfügbar ab dem 26. Oktober

Elden Ring-Fans, hier kommt eure zweite Chance. Besiege Godrick den Verpflanzten, um die Trophäe „Fragmentträger Godrick“ zu verdienen und das exklusive digitale Sammelobjekt des Hard Game Club für Elden Ring freizuschalten.

Behaltet die PlayStation-App für alle aktuellen Neuigkeiten im Auge. Du bist noch kein PlayStation Stars-Mitglied? Erfahre mehr über PlayStation Stars und melde dich an.