Cities - Skylines 2 auf Konsolen verspätet, erhöht Systemanforderungen

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Cities - Skylines 2 ab 42,99 € bei Amazon.de kaufen.

Cities - Skylines 2 wird auf Konsolen später kommen als ursprünglich geplant und auf dem PC stärkere Hardware benötigen als vorab veröffentlicht. Das haben Entwickler Colossal Order und Publisher Paradox Interactive gestern gemeinsam angekündigt.

Demnach ist der neue Veröffentlichungstermin für Xbox Series X|S und Playstation 5 der Frühling 2024, auf dem PC bleibt es beim 24. Oktober 2023. Die dort angezogenen Hardwareanforderungen für 1080p sind nun mindestens eine GeForce GTX 970, was auf AMD-Seite in etwa einer Radeon RX 570 mit 4GB RAM entspricht, beim Prozessor wird ein Intel Core i7-6700K beziehungsweise ein AMD Ryzen 5 2600X vorausgesetzt. Empfohlen wird aber nochmal deutlich stärkere Hardware, nämlich eine GeForce RTX 3080 mit 10GB VRAM, was bei AMD in etwa einer Radeon RX 6800 XT entspricht, und beim Prozessor ein Intel Core i5-12600K beziehungsweise ein AMD Ryzen 7 5800X.

Zu Cities - Skylines 2 wurden bereits einige der neuen Inhalte vom Entwickler via Videos vorgestellt, außerdem gab es bei GamersGlobal eine Preview. Demnach soll der Nachfolger des beliebten Städtebauspiels auch ohne die vielen DLCs ein komplexeres und trotzdem komfortableres Aufbauspiel werden.