Die Infiltrationsphase läuft in Echtzeit ab und ihr kommt optional im Laufschritt voran.

Innovative Infiltration

Das Tutorial führt euch gut ins Spiel ein. Neue Elemente werden auch später stets erklärt.

Nach ein wenig Eingewöhnung gingen mir die Kämpfe in den abwechslungsreichen Biomen leicht von der Hand.

Rundentaktik voller Synergie-Effekte

Magische Karten dienen der weiteren Spezialisierung.

Auf der Weltkarte müsst ihr euch für das nächste Ziel entscheiden.

Qual der Wahl im Wettlauf mit der Zeit

Die stimmigen Zwischensequenzen verheißen manchmal nichts Gutes.

Ihr sammelt in eurer Basis immer mehr Verbündete.

Meta-Spiel Inselversteck

Jianyi kann sich mit seiner Signature-Fähigkeit durch mehrere Gegner schnetzeln.

In einem Satz: Spannendes Taktik-Abenteuer mit Indy-Flair, vielfältigen Mechaniken, tollem Soundtrack und gutem Flow.

ist ein Taktik-Spiel von Harebrained Schemes (), das Rundentaktik mit einer Prise Echtzeit anreichert und in einem alternativen 30er-Jahre-Setting mit Indy-Flair ansiedelt. Ihr steuert einen immer größer werdenden Haufen Halunken und versucht im Auftrag von Locke, dem letzten Mitglied der namensgebenden Liga der Erleuchteten, den Verbannten Hof aufzuhalten. Der setzt sich aus drei Anführern, den sogenannten Nachfahren, zusammen.Euren Agenten geht es zunächst eher um Geld oder das eigene Überleben. Als im Laufe der Geschichte jedoch klar wird, dass die Antagonisten wirklich mittels der Magie eines mysteriösen Turmes Monster beschwören und die Weltordnung umkrempeln wollen, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.Jede Mission startet in Echtzeit, dem Infiltrationsmodus. Die Kamera ist auf einem Agenten, die ihr einzeln oder in der Gruppe bewegt, fixiert. Gesteuert wird mit Maus, Tastatur oder Gamepad. Im pausierten Aufklärungsmodus bewegt ihr die Kamera frei, findet Wege und Items oder Besonderheiten wie Kerosinfächer, seht aber nur die Feinde in Sichtlinie der Agenten. Ich habe den Aufklärungsmodus vor allem zum Planen in den einzelnen Bereichen der Karte benutzt, die ihr – anders als in Genrevatermit seiner "Gesamtkarte" – sukzessive abarbeitet. Aber auch, um mehr Informationen über Gegnertypen zu bekommen. Wichtig ist, dass ihr alles mitnehmt, was nicht niet- und nagelfest ist, um eure Ausrüstung immer weiter zu verbessern. Dreht also immer mal die Kamera. Manche Orte erreicht ihr nur mit einer oder auch zwei der Klassen, wenn zum Beispiel der Saboteuer ein Schloss knackt oder der Spion ein Netz hochklettert.Im Infiltrationsmodus hat jeder Agent eine begrenzte Zahl Take-Down-Möglichkeiten, um Gegner auszuschalten, bevor es richtig knallt. Das sind Meuchelattacken der Spione, die Schock-Minen der Saboteure oder der Sprint des Schlägers, der im Laufkorridor alle Gegner umhaut. Ihr werdet, auch wenn ihr mit dem Item "Neuer Elan" die Take-Downs eines Agenten auffrischen könnt, nie heimlich einen ganzen Bereich säubern können. Vielmehr geht es darum, möglichst viele Gegner auszuschalten und die Agenten in Möglichst gute Positionen für einen Hinterhalt zu bringen. Ihr müsst aber auch bedenken, dass ihr im Missionsverlauf vielleicht nochmal Take-Downs braucht.Als Rundentaktik-Puristen werdet ihr durch das direkte, etwas actionorientierte Echtzeit-Element sicher ein bisschen ins Schwitzen kommen, denn eine Pausenfunktion gibt es nicht. Ihr könnt zwar jederzeit in den Rundentaktik-Modus wechseln und euch so auch fortbewegen. Um einen Take-Down vorzunehmen, müsst ihr aber zurück in die Echtzeit wechseln. Für diese Spielergruppe wäre ein optionaler Pausenmodus, trotz der Konsequenzen für das Balancing, sicher wünschenswert, da es zumindest den Einstieg erleichtern würde. Aber selbst wenn ich mal ungewollt keine gute Infiltration hinbekam: Der Kampf danach war zwar etwas schwerer, aber ich hatte nie einen kriegsentscheidenden Nachteil. Und die Echtzeit-Komponente sorgt für Spannung! Sobald ihr entdeckt werdet oder den Feuerüberfall startet, geht das Gefecht im Rundenmodus gegen alle alarmierten Feinde des Bereichs los.Die Rundentaktik-Kämpfe sind das Herzstück von The Lamplighters League. Jede Figur hat zwei Aktionspunkte, die ihr in beliebiger Reihenfolge fürs Bewegen sowie Fähigkeiten- und Gegenstandseinsatz nutzt. Die Zahl der Aktionen lässt sich zunehmend durch Buffs oder besondere Fähigkeiten erhöhen. Die burschikose Ingrid, die auf ihre Fäuste setzt, fand ich im Vorfeld gar nicht so ansprechend, aber sie hat sich zu meinem Lieblingscharakter entwickelt. Wenn sie einen Feind killt, bekommt sie eine weitere Aktion. Also habe ich oft versucht, meist mit den Saboteuren Eddie und Ana Sofía, die auch als Heilerin fungiert, mehrere Gegner "umschlagreif" zu schießen um dann mit Ingrid für klar Schiff zu sorgen. Die meisten Fähigkeiten haben eine Abklingzeit, die ihr aber wiederum durch Aufleveln, Einsatz von Fähigkeiten oder (auch passiv wirkende) Items reduzieren könnt. Jede Figur hat zudem eine Signature-Fähigkeit, die nur begrenzt oft eingesetzt, aber auch durch "Neuer Elan" aufgefrischt werden kann. Bei Ingrid ist das ein Roundhouse-Kick der alle Gegner um sie herum zu Boden fegt. Die lassen sich dann leichter treffen und müssen in ihrer Runde erstmal Aktionspunkte aufs Aufstehen verwenden.Mit der "Verborgenen Hand", das sind letztlich magische Karten, spezialisiert ihr die Agenten weiter. Nach den Missionen gibt es eine Karte. Die Zahl könnt ihr aber steigern. Jeder Agent kann eine, später bis zu drei, Karten tragen. Ihr könnt sie nicht tauschen. Gefällt euch eine gezogene Karte nicht oder ersetzt ihr eine bereits angelegte Karte, wird euch Tinte gutgeschrieben, mit der ihr die angelegten Karten verbessern könnt. Alternativ könnt ihr Karten aufwerten, indem ihr die gleiche Karte nochmal dem Agenten, der sie schon trägt, gebt. Die Karten haben drei Seltenheitsstufen, euer Auffindglück lässt sich im Laufe der Kampagne steigern, und ihr solltet euch nicht scheuen, auch mal etwas neues auszuprobieren. Manche der durch Karten vermittelten Fähigkeiten möchte ich aber nicht missen, zum Beispiel ein Areal (nebst Gegnern und Kerosin!) in Brand zu stecken.So wie einst schon in DSA - Blackguards (im Test) solltet ihr euch nämlich das Schlachtfeld zunutze machen, Deckungen ausnutzen, lagerndes Dynamit zur Explosion bringen und mehr. Aber Achtung, die Gegner versuchen das auch. Manchmal bekommen sie Verstärkung über Transportfelder, ein anderes Mal müsst ihr die Generatoren eines Obelisken schnell genug zerstören, bevor Verteidigungsanlagen angeschaltet werden.Die KI sieht dem Verschwinden einzelner Kameraden meist genretypisch ein bisschen verwirrt zu, startet aber eine Suche, die auch zum Erfolg führen kann. Im Rundentaktikmodus hinterlässt die KI eine solide bis gute Figur und setzt aufs Gelände. Zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad habe ich aber das Gefühl, dass sie nicht den Kill eines einzelnen Agenten forciert, wie es ein Spieler machen würde. Sie scheint auch, wie in Wartales (im Test) , nicht immer wirklich gewillt, eine zum Beispiel brennende Fläche zu umgehen. Euch hingegen wird der Lebenspunkte schonende Umgehungsweg immer angeboten. Stirbt ein Agent, könnt ihr innerhalb von drei Runden noch einen Rettungsversuch wagen, was später aber zu Verletzungen führt, die im Versteck geheilt werden müssen.Neben den Lebenspunkten gibt es noch Stress, der vor allem durch (fehlgeschlagenen) Beschuss aufgebaut wird. Wird ein Feind vom Stress überwältigt, versucht er sich zu verstecken. Eure Agenten bekommen Debuffs und müssen geheilt werden. Die jeweils aktiven Buffs und Debuffs könnt ihr einsehen. Eure Trefferchance wird, anders als in Jagged Alliance 3 (im Test) , ebenfalls angezeigt. Auf Komplexitäten wie Friendly Fire wird allerdings verzichtet. Die Rundentaktik setzt voll auf das Ausspielen von Synergieeffekten gegen einen eigentlich überlegenen Gegner.Bevor ihr überhaupt ins Gefecht zieht müsst ihr euch meist überlegen, welche Mission ihr angeht. Expeditionen werden von einem Agent selbstständig ausgeführt, etwa Informationen zu neuen Alliierten oder Agenten sammeln oder Vorräte aus einem Safehouse holen. Dafür braucht ihr schlicht genug Agenten. In die taktischen Missionen, wie Sabotage und Diebstahl, schickt ihr derer drei. Oft habt ihr die Wahl: Welche Belohnungen sind euch wichtiger? Wollt ihr erstmal jemanden befreien? Oder doch lieber einen Nachfahren möglichst effektiv am Fortschritt hindern? Denn für jeden von ihnen tickt eine Weltuntergangsuhr. Werden bestimmte Stufen überschritten, wird eure Mission immer schwieriger. Und schlägt die Stunde Null, hat der Nachfahre erfolgreich das Potenzial des Turmes entfaltet und es wird zum absoluten Kraftakt, das Ruder noch herumzureißen.Ihr müsst wiederum in speziellen Missionen selbst Hinweise und dann auch Schlüsselsteine finden, die zum Turm und hinein führen, um die Welt zu retten. Da ihr nicht immer alle Missionen angehen könnt, müsst ihr priorisieren. Taktisch gekämpft wird dann auf einer Map basierend auf einem Pool von rund 60 Karten, wobei circa 17 Spezialkarten für Missionen für den Kampagnenfortschritt sind. Außerdem treten auf den Maps immer wieder bestimmte Phänomene auf, die einen Einsatz ein bisschen durcheinanderbringen, indem zum Beispiel der Bonus durch Deckung für alle Kombattanten verdoppelt wird. Schließlich setzen die drei Nachfahren auf völlig unterschiedliche Einheiten, mit jeweils anderen Stärken und Schwächen. Für Vielfalt ist also gesorgt.Basis aller Operationen ist ein sicheres Inselversteck. Dort wird auch in Dialogen die Story vorangetrieben. Ein bisschen wird die Immersion dadurch gestört, dass manchmal Charaktere über andere Personen sprechen, ihr aber immer den Hauptbildschirm mit allen Figuren seht. Im Hauptquartier gebt ihr auch die in einem Pool gesammelten Fähigkeitenpunkte für eure Agenten aus. Entweder ihr züchtet euch ein paar echte Experten heran oder streut sie mehr in die Breite, was vor allem auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und bei mehr verletzungsbedingten Ausfällen eine echte Option ist.Mit den Vorräten kauft ihr Verbrauchsgegenstände wie Medizinkoffer und Granaten, aber auch Rüstungen und Waffenverbesserungen. Mit der Ressource Äther könnt ihr Verbesserungen bei euren befreiten Verbündeten, die nicht als Agenten fungieren, freischalten. Etwa dem Waffenschmied oder der Heilerin. So schaltet ihr zum Beispiel Taschen für Agenten frei, erhöht den Schaden oder erhaltet Spezialgegenstände.The Lamplighters League entfaltet eine regelrechte Sogwirkung: Sehr gute Spielmechaniken, Indy-Charme, die sich durch Dialoge im Inselversteck oder auch in den Missionen gefundene Schriftstücke immer weiter entfaltende Geschichte und die hervorragende Musik holen mich, noch dazu verpackt im charmanten Indy-Comic-Look, voll ab. Ein Highlight sind die hohen Individualisierungsoptionen, die es euch mit leichten Zufallselementen erlauben, einen schlagkräftigen Trupp ganz nach eurem Gusto zusammenzustellen. Und wie ihr euren Trupp entwickelt und welche Missionen ihr angeht ist schon auf dem angenehm fordernden, aber noch gut lösbaren, normalen Schwierigkeit kriegsentscheidend. Rückschläge lassen sich aber auch da nicht vermeiden, denn ihr könnt nicht an allen Orten gleichzeitig kämpfen.Ganz besonders hervorheben muss ich das Progressionssystem. Harebrained Schemes schafft es, mich nicht nur mit der Story, sondern auch durch neue Agenten, Synergieeffekte, Spielelemente und Gegnertypen am Ball zu halten, während die Weltuntergangsuhr tickend für Anspannung sorgt. Es entwickelt sich ein toller Flow, bei dem ich das Gefühl habe, mein Trupp wird immer stärker. Gleichzeitig gibt es aber auch weiterhin echte Herausforderungen. Kleinere Macken sind da schnell vergessen. Als Taktiker, auch als Runden-Taktik-Purist oder Gelegenheits-Taktiker, solltet ihr den "taktischen Abenteuerfilm" The Lamplighters League unbedingt ausprobieren!