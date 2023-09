PM: Alan Wake 2 angespielt: neue Gameplay-Details aus der Dunkelheit (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In der Kleinstadt Bright Falls ist etwas faul. Mit dem PS5-Spiel Alan Wake 2 stimmt dafür aber so ziemlich alles: Der Nachfolger baut auf den psychologischen Nervenkitzel des ersten Spiels auf und liefert ein neues Setting und Gameplay, das Survival-Horrorfans begeistern wird.

Remedys Original aus dem Jahr 2010 war teils „Run & Gun“-Actionspiel, teils Horrorthriller, teils metafiktionaler Kommentar zu Autorenschaft. Remedy Games war schon immer für das Jonglieren mehrerer Medienformate bekannt, aber mit Alan Wake hat das Studio eine Herangehensweise gefunden, die Spieler in Atem hält und ein Kult-Phänomen erschaffen hat.

Alan Wakes Mischung aus traditionellen Narrativtechniken wie die Erzählung aus dem Off und skurrilen Videosequenzen mit professionellen Schauspielern ebnete Klassikern wie Control den Weg. Und mit Alan Wake 2 führt Remedy diese Formel zur logischen Vollendung: ein Showdown zwischen den Mächten der Realität und der Fiktion.

Stürzen wir uns in neue Gameplay-Details aus Spielabschnitten mit den zwei spielbaren Protagonisten, die praktischerweise durch die verschiedenen Wege der beiden unterteilt sind: Alan Wake kämpft sich durch ein surreales New York und Detective Saga Anderson reist durch Bright Falls und den pazifischen Nordwesten.

Den Horror überleben Das Originalspiel Alan Wake hatte trotz all des Horrors ein schnelles, dynamisches Tempo, das eher zu einem Action-Adventure passte. In Alan Wake 2 hat Remedy sich ein Beispiel an Survival-Horrorspielen wie Resident Evil und Silent Hill genommen. Die Bewegungsgeschwindigkeit ist langsamer und methodischer, während die klaustrophobische Kamera direkt über der Schulter sitzt, um die Spannung weiter zu steigern. Eure Feinde aus einer anderen Welt bedrohen euch aus der Nähe und der Distanz gleichermaßen mit schweren Angriffen, denen ihr mit der L1-Taste jedoch ausweichen könnt, um Schaden zu vermeiden. Munition und Gesundheit sind knapp bemessen, weshalb ihr vorsichtig kämpfen müsst, um Ressourcen zu sparen. Diese risikoreichen Kämpfe sind eine willkommene und passende Ergänzung zur finsteren und ominösen Atmosphäre des Spiels.

Es werde Licht Ob ihr als Saga oder als Alan spielt, eure Gegner sind in erster Linie die „Besessenen“. Diese humanoiden Schattenwesen kehren aus dem Originalspiel zurück und sind mit ihren schnellen Überraschungsangriffen furchteinflößende Gegner. Immun gegen Waffen, können die Besessenen durch intensives Licht verletzt werden. Sowohl als Saga als auch als Alan könnt ihr R1 gedrückt halten, um sie verwundbar zu machen. Ist ihre schützende Hülle erst einmal zerstört, könnt ihr die Wesen mit Pistolen, Schrotflinten und Armbrüsten ausschalten. Doch Vorsicht: Batterien für Taschenlampen sind selten, ihr könnt allerdings auch noch auf Leuchtfackeln und Blendgranaten zurückgreifen.

Tango für zwei FBI-Agentin Saga Andersons Abenteuer spielt sich in der Kleinstadt Bright Falls und dem pazifischen Nordwesten ab, wo ein Kult für Unheil sorgt. Horror-Autor Alan Wake ist hingegen im „Dunklen Ort“ gefangen, einer Art Zwischendimension, die aus seinen Träumen und Albträumen genährt wird und eine gespenstische Version von New York City ist. Grundsätzlich verfügen beide Charaktere über die gleichen Fähigkeiten und Kampffertigkeiten, jeder von ihnen steuert jedoch auf eigene Weise zur Geschichte bei. Mithilfe ihrer FBI-Kenntnisse kann Saga Beweise analysieren und neue Fährten und Orte auftun, um das Abenteuer voranzutreiben. Alan Wake kann mit seinem schriftstellerischen Talent die Realität im Dunklen Ort manipulieren, die Umgebung neu formen und ihn so der Flucht näherbringen.

Nach den einleitenden Sequenzen könnt ihr beliebig zwischen Alan und Saga hin- und herschalten. Die Schicksale der beiden scheinen miteinander verwoben zu sein … Sehen wir uns genauer an, was die beiden erwartet!

FBI-Agentin Saga Anderson kommt für Nachforschungen zu einer rituellen Mordserie nach Bright Falls. Diese trübselige Kleinstadt im pazifischen Nordwesten war der wahre Star des Originalspiels und ihr werdet als Saga im Nachfolger Alan Wake 2 ihre unangenehmsten Winkel erkunden: unheimliche Waldpfade, Trailerparks, Kultverstecke sowie einen verlassenen Vergnügungspark – und das ist erst der Anfang.

Innere Erleuchtung Das Gedrückthalten des DualSense-Controllers teleportiert euch zu Sagas „Gedankenraum“, einem mentalen Rückzugsort, wo die Schlüssel zum Überwinden von Hürden und zur Spurensuche in ihrer Mordermittlung liegen. Der Raum ist ein unordentliches Zimmer, komplett mit Fallakten, Aufzeichnungen, einem Fernseher, einer Karte und anderen Ressourcen, die euch helfen, Hinweise zu entschlüsseln und die Geschichte voranzutreiben … und auch mehr über die seltsamen Bewohner und die dunkle Geschichte von Bright Falls in Erfahrung zu bringen. Sofern ihr die nötigen Materialien habt, könnt ihr dort auch eure Waffen verbessern.

Hilfsmittel zum Überleben Passend zur Survival-Horror-Atmosphäre findet ihr im ganzen Spiel hell erleuchtete Schutzräume. Thermoskannen mit Kaffee dienen als Speicherpunkte, während Schuhkartons in diesen Räumen zur Aufbewahrung von Ersatzgegenständen dienen, denn das Inventar ist begrenzt (kann durch Upgrades jedoch erweitert werden).

Durch den pazifischen Nordwesten Saga begegnet auf ihrer Reise vielen Bewohnern, von denen die meisten in einem Film von David Lynch perfekt aufgehoben wären. Aber die Eigenheiten der Kleinstadt haben tiefere Wurzeln. Euch erwartet eine Vielzahl narrativer Schätze: von Nachbarschaftsdramen über das bevorstehende Rennen um die Bürgermeisterwahl bis zu den urkomischen Werbevideos des örtlichen Vergnügungsparks „Coffee World“. Diese köstlichen Happen Hintergrundgeschichte sind typisch für Remedy und werden euch diesen ebenso verrückten wie grusligen Ort ans Herz wachsen lassen.

Rätselparadies Bright Falls ist mit Rätseln geradezu übersät. Einige davon sind wichtig für den Hauptstrang, wie etwa das Entschlüsseln von Symbolen, um eine Tür zu öffnen. Andere sind eigenständige Rätsel für Belohnungen, wie etwa verschlossene Kisten mit kryptischen Hinweisen auf die Umgebung. Eines davon dreht sich um eine Kiste mit einer mächtigen Armbrust. Um sie zu öffnen, müsst ihr einen mit Bolzen gespickten Schießplatz unter die Lupe nehmen. Diese kleinen Denkaufgaben liefern nicht nur hilfreiche Belohnungen, sondern auch eine erfrischende Pause von der Anspannung.

Horror-Autor Alan Wake ist in einem nebligen Ort zwischen den Welten gefangen und seine einzige Hoffnung auf Entkommen liegt darin, die Rätsel in seinem eigenen Kopf zu lösen.

Ein dunkler Spiegel Verglichen mit Sagas Reise durch den pazifischen Nordwesten ist der Dunkle Ort eine traumähnliche Welt bar jeder Logik, wo die Realität suspekt ist und die Gefahr überall lauert. Dargestellt als eine verzerrte Version von New York City, folgt der Dunkle Ort seinen eigenen Regeln. Alan Wakes einziger Vorteil ist seine einzigartige Verbindung zu diesem Reich, die es ihm ermöglicht, die Umgebung mithilfe seiner schriftstellerischen Fähigkeiten zu formen. Seine Gegner? Unheimliche Geisterwesen und eine dunkle Präsenz, die ihn unerbittlich verfolgt.

Raum für Fantasie Das Gegenstück zu dem Durcheinander in Sagas unordentlichem „Gedankenraum“ für Ermittlungen ist Alans Schreibzimmer: ein Rückzugsort zum Sammeln von Inspiration. Wenn euer Fortschritt durch eine narrative Sackgasse blockiert wird, könnt ihr euch an der Tafel hier eine alternative Handlung ausdenken, um eure Flucht zu planen. Während Alan Wake Ideen sammelt und sich neue fiktive Lösungen für seine missliche Lage ausdenkt, gestalten diese neuen erzählerischen Elemente die Welt um euch herum neu und öffnen andere Wege, um weiterzukommen. Eine raffinierte und erfüllende Mechanik, durch die Alans Segmente sich stark von Sagas abheben.

Licht ins Dunkel Neben einer Doppelflinte und einem Revolver verfügt Alan Wake über ein weiteres mächtiges Werkzeug: die Engelslampe. Dieses mysteriöse Artefakt ist unerlässlich beim Durchqueren der Stadt und erlaubt es euch, eine Lichtquelle von einem Ort zu einem anderen zu „tragen“. Das Bewegen von Lichtquellen öffnet ungesehene Pfade, wobei einige der Änderungen dramatisch und aufwühlend sein können – stellt euch vor, ihr betretet einen Eingang im Erdgeschoss und kommt auf einem Dach über der Stadt wieder raus. Diese Engelslicht-Sequenzen fügen dem Spiel Rätselvielfalt hinzu und machen Alan Wakes Reise zu etwas Besonderem, das auch verstören kann.

Alles in allem war unser erstes Anspielen von Alan Wake 2 höchst erfreulich und zeigte uns Remedy in Höchstform. Jetzt, wo es ein zusammenhängendes „Remedy-Universum“ gibt … wer weiß, in welche Tiefen die finsteren Abgründe noch reichen werden?

Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden … Stürzt euch in die verworrenen Realitäten von Alan und Saga und geht dem Mysterium auf die Spur, wenn Alan Wake 2 am 27. Oktober für PS5 erscheint.