Hyenas: Sega stampft Shooter ein // Entlassungen bei Creative Assembly

Sega hat bekanntgegeben, den beim britischen Studio Creative Assembly in Entwicklung befindlichen Loot-Shooter Hyenas endgültig einzustellen. Der Titel wird nur wenige Tage nach der letzten Closed-Beta auf PC aus dem Portfolio des Publishers entfernt und alle Arbeiten an dem Titel werden eingestellt. Zur Gamescom 2022 erst wurde das Spiel der Öffentlichkeit präsentiert. (zum Angeschaut-Bericht von Dennis Hilla) Auch weitere, bislang noch unangekündigte Titel, die in Europa produziert werden, seien von Einstellungen betroffen.

Als Hauptgrund wurde die "geringere Rentabilität der europäischen Region" genannt. Auch hätte der Versuch, den Titel als F2P-Shooter zum Release vorzubereiten, nicht zufriedenstellend funktioniert. Das Canceln der neuen IP hat laut Entwickler nun direkte Auswirkungen auf das Studio und es wird mit Entlassungen gerechnet. Creative Assembly hat gestern nach Erhalt der Nachricht einen Konsultationsprozess zu den angekündigten Entlassungen eingeleitet. Es soll geklärt werden, wieviele Mitarbeiter:innen genau betroffen sein werden und wie der Sozialplan beziehungsweise die Weiterbeschäftigung in anderen Abteilungen aussieht. Creative Assembly nahm zum Sachverhalt folgendermaßen Stellung:

Wir verstehen voll und ganz, dass dies erhebliche Auswirkungen auf unsere Mitarbeiter:innen hat, unabhängig davon, ob sie direkt betroffen sind oder nicht – was uns wirklich leid tut. Wir haben uns immer zum Ziel gesetzt, als Studio zu agieren, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Das ist die Grundlage unserer Werte und unserer Kultur. Auch wenn wir diesen unglaublich schwierigen Prozess durchlaufen müssen, wird es für uns oberste Priorität haben, unsere Mitarbeiter:innen bei jedem Schritt zu unterstützen. Es tut uns so leid, das Ende der Entwicklung von Hyenas bekanntgeben zu müssen, bevor wir jemals unsere vollständige Vision vorstellen konnten. [...] Wir wussten, dass unsere Pläne ehrgeizig waren, und dass wir uns kopfüber in den Wettbewerb mit einigen der ganz Großen stürzen würden. Aber wir haben an die Reise geglaubt und sind stolz darauf, jeden Schritt auf dem Weg gegangen zu sein. [...] So viele Menschen haben viele Jahre lang ihr ganzes Herzblut in dieses Projekt gesteckt. Seien Sie bitte freundlich und rücksichtsvoll zu ihnen, wenn die Nachricht eintrifft. Wir arbeiten hart daran, neue Rollen innerhalb des Unternehmens für die unglaublichen Talente zu finden, die dabei geholfen haben, Hyenas zusammenzustellen.

Anschliessend machte das Unternehmen klar, dass "das Engagement für die Projekte und die Spieler:innen sich nicht geändert" habe und sie "den Spieler:innen auf der ganzen Welt in den kommenden Jahrzehnten noch mehr unglaubliche Erlebnisse bieten" wollen.