Wizardry - Proving Grounds of the Mad Overlord bekommt ein Remake

PC

Entwickler Digital Eclipse hat kürzlich bekanntgegeben, ein zeitgemäßes Remake zu einem absoluten RPG-Klassiker und einflussreichem Meilenstein der Computer-Rollenspielgeschichte produzieren zu wollen. Die Rede ist von nichts geringerem als Wizardry - Proving Grounds of the Mad Overlord von 1981. Damals zunächst auf dem Apple 2 Heimcomputer erschienen, konnte Wizardry 1983 weitere kommerzielle Erfolge auf PC und C64 feiern. Zahlreiche Fortsetzungen über Jahrzehnte hinweg bis zum heutigen Tag waren die Folge.

Die neueste Iteration der Reihe hört auf den Namen Wizardry Variants Daphne, ist ein Mobile-Spiel für iOS und Android und soll laut Entwickler Studio 2Pro noch dieses Jahr erscheinen. Die Markenrechte liegen heute übrigens beim japanischen Publisher Drecom. Das Original Wizardry gilt heute als der Begründer des Party-CRPG- und Dungeon-Crawler-Genres und hat unzählige Klassiker inspiriert und beeinflusst. Darunter unvergessliche Urgesteine wie Final Fantasy, Might and Magic, Ultima 3, Dragon Quest und viele mehr.

Das Remake Wizardry - Proving Grounds of the Mad Overlord ist am 15. September 2023 in den Early Access auf Steam und GOG gestartet und soll Ende 2024 mit Version 1.0 veröffentlicht werden. Bieten soll das Spiel eine komplett neu gestaltete grafische 3D-Umgebung, in der ihr euch in Ego-Perspektive Feld für Feld durch die Dungeons fortbewegen könnt. So weit so klassisch, doch werdet ihr auch jederzeit den Original-ASCII- und Vektor-Look als Ingame-Overlay zuschalten können, da das Spiel auf dem original Apple-2-Code aufgebaut sein wird. Das bedeutet auch, das sich folglich nichts an der Levelarchitektur, der übersichtlichen Story – ihr seid im Auftrag von Lord Trebor unterwegs, das vom bösen Zauberer Werdna gestohlene Amulett zu finden und den Übeltäter und seine Schergen zur Strecke zu bringen – den erschaffbaren Charakteren und dem happigen Schwierigkeitsgrad ändern wird.

Digital Eclipse, die vor zwei Jahren den Lizenztitel Space Jam - A New Legacy - The Game, letztes Jahr die Doku- und Spielesammlung Atari 50 - The Anniversary Celebration und erst kürzlich die äußerst gelungene interaktive Dokumentation The Making of Karateka (siehe User-Artikel von GG-User Nischenliebhaber) herausgebracht haben, versichern, neben zahlreichen modernen Quality-of-Life-Features wie Party-Management, Navigation und Savegames auch das Magie- und Kampfsystem stark zu verbessern und auf ein zeitgemäßes RPG-Niveau heben zu wollen. Damit will der Entwickler sowohl Spieleveteranen als auch Neueinsteiger gleichermaßen begeistern. Vorläufig ist der Titel nur für PC angekündigt. Den Early-Access-Launch-Trailer haben wir euch unter der News zur Ansicht eingebunden.