PM: Ein genauer Blick auf den PS VR2-Puzzler Tin Hearts (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

ich bin Kostas Zarifis, Gründer von Rogue Sun und Creative Director von Tin Hearts. Wir sind sehr dankbar für die großartige Resonanz, die das Spiel seit seiner Veröffentlichung auf PlayStation 5 und PlayStation 4 Anfang dieses Jahres bekommen hat! Aber wir haben die Stimme der VR-Community laut und deutlich gehört: Ihr wollt Tin Hearts auf PS VR2 spielen! Aus diesem Grund freue ich mich, euch mehr darüber zu erzählen, was euch in der PSVR2-Version des Spiels erwartet, und euch mitzuteilen, dass am 2. November eine PS VR2-Demo des Spiels erscheinen wird.

Wir sind gespannt auf eure Meinung.

Tin Hearts führt euch auf eine emotionale und zum Nachdenken anregende Reise, auf der ihr die Facetten im Leben des viktorianischen Spielzeugherstellers Albert Butterworth offenbart. Dazu müsst ihr selbst in die Fußstapfen des Erfinders treten, während ihr über 50 Rätsel im Lemmings-Stil löst, die immer komplexer werden.

Jedes Rätsel umfasst vier unverwechselbare Akte und ist meisterhaft in die Strukturen des großen viktorianischen Hauses der Butterworths integriert. Im Laufe der Zeit entdeckt ihr kontinuierlich eine Vielzahl an skurrilen Erfindungen mit jeweils einzigartigen Fähigkeiten, die euch helfen, eure Zinnsoldatentruppe in Sicherheit zu führen. Wenn ihr neue Orte erkundet, werden wertvolle Erinnerungen freigeschaltet, aber auch einige, die ihr lieber vergessen würdet.

Wir haben Tin Hearts von Grund auf für PS VR2 entwickelt, um eine komplett immersive Version unseres hochgelobten Spiels zum Leben zu erwecken – jetzt könnt ihr die Spielelemente unmittelbar steuern, berühren und mit ihnen interagieren. Nehmt Bausteine auf und jongliert mit ihnen, hantiert mit Spielzeugkanonen und ändert die Richtung von Trampolintrommeln, damit eure Zinnsoldaten ihr Ziel erreichen, während ihr die atemberaubende Umgebung aus einer ganz neuen Perspektive erkundet.

Folgt einem Pfad voller Rätsel: Begebt euch auf ein Abenteuer durch mehr als 50 Lemmings-ähnliche Rätsel, die sich ständig weiterentwickeln. Enthüllt jedes Mal neue Routen zu eurem Ziel, mit mehreren Möglichkeiten, die komplizierten Rätsel zu lösen.

Bestaunt die mechanischen Wunder: Holt euch die Kontrolle über eine Vielzahl bahnbrechender Erfindungen, die während des Spiels kontinuierlich eingeführt werden. Manövriert Spielzeugkanonen, Trampolintrommeln und Maschinen zum Aufblasen von Ballons. Erlebt die sich ständig weiterentwickelnden Mechaniken, während das Spiel immer wieder neue Überraschungen und Wunder für euch bereithält.

Manipuliert die Zeit: Pausiert, spult vor und spult die Zeit zurück, um das Ergebnis eurer Handlungen zu beobachten und zu ändern. So könnt ihr zugängliche und entspannende Rätsel genießen, die sowohl Rätsel-Veteranen als auch Fans von Storytelling gerecht wird.

Die Demo wird die Spieler durch sechs der über 50 Level im viktorianischen Zuhause der Familie Butterworth führen. Sie steckt voller atemberaubender mechanischer Wunder und komplizierter Rätsel. Vom Dachboden voller bezaubernder Spielzeuge und Kreationen bis hin zum Erfinderkeller, der spitzenmäßige Innovationen und Technologien bereithält, gibt die Demo basierend auf einer Auswahl unserer Lieblingslevel einen Einblick in das Gameplay.

Wenn ich in dieser Demo ein Lieblingslevel wählen müsste, dann würde ich sagen, dass ihr euch unbedingt den Musikraum ansehen solltet, der den Anfang des zweiten Akts darstellt. Der Musikraum ist mit verschiedenen klassischen Instrumenten und wertvollen Stücken von Helen Butterworth gefüllt. Helen ist die Ehefrau und Seelenverwandte von Albert. Während sein Talent im Herstellen von Spielzeug liegt, ist sie eine begabte Musikerin. Nehmt euch hier Zeit, um die entspannenden Rätsel durchzuarbeiten, und genießt den eindringlichen Soundtrack, der Gameplay und Sound auf außergewöhnliche Weise verbindet und ergänzt. Für den Soundtrack zeichnet Matthew Chastney, unser hauseigener, talentierter Musiker und Komponist, verantwortlich.

… Aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen und hoffe einfach nur, dass ihr euch die Zeit nehmt, in die Demo einzutauchen, wenn sie am 2. November erscheint, und die magische Märchenwelt von Tin Hearts selbst kennenzulernen!

Wir können es kaum erwarten, euch mehr über die Vollversion von Tin Hearts VR zu berichten und das lange erwartete Veröffentlichungsdatum bekanntzugeben!