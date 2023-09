PM: Wir stellen vor: Heroes of Forever! Actionreicher Arcade-Deckungsshooter für PS VR2 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Community Managerin bei Lucky Mountain Games. Einige von euch sind bereits mit unserer Ästhetik vertraut und kennen uns durch unser zuletzt erschienenes Spiel, Hotshot Racing.

Seither arbeiten wir an einem streng geheimen Projekt, zu dem wir bisher nur minimale Infos geteilt haben. Wir freuen uns also, endlich unseren demnächst erscheinenden VR-Ego-Shooter bekannt zu geben – Heroes of Forever!

Heute gebe ich euch einen exklusiven Überblick darüber, was ihr erwarten könnt, während wir unser Spiel weiterentwickeln. Außerdem werde ich im Detail auf unseren neuen Ankündigungs-Trailer eingehen.

Ihr arbeitet als Agent für das Time Enforcement Command (TEC), eine Organisation, die sich auf die Aufrechterhaltung der Ordnung im Multiversum spezialisiert hat. Eure Aufgabe ist es, die Korruption zu bekämpfen, die Chaos in Zeit und Raum verbreitet. Ihr müsst durch Dimensionen und über Zeitachsen hinweg springen, um zu verhindern, dass diese Krisen den Verlauf der Geschichte für immer verändern – indem ihr so schnell wie möglich Gegner vernichtet!

Natürlich sind alle Missionen mit Risiken verbunden: Ihr müsst dem feindlichen Kugelhagel ausweichen, um euer Überleben zu sichern, und Wege finden, wie ihr mit der Umgebung um euch herum interagieren könnt, um Level erfolgreich abzuschließen. Wenn ihr euch messen und unbedingt die Spitze der Bestenliste erklimmen wollt, müsst ihr eure Umgebung kreativ nutzen, um euren Highscore in Rekordzeit zu maximieren.

Bei so viel atemloser Kampf-Action wollt ihr vielleicht auf Verstärkung zurückgreifen, um die Missionen zu bewältigen. Wir freuen uns, verkünden zu können, dass Heroes of Forever einen Multiplayer-Modus mit Unterstützung für bis zu vier Koop-Spieler haben wird!

Versammelt eure Freunde im TEC HQ und wagt gemeinsam den aufregenden Sprung durch die Zeit!

Bevor wir uns eingehender damit befassen, wollen wir über die Inspirationsquellen des Spiels sprechen. Wir haben uns sehr bemüht, die Essenz der großartigen Lightgun-Spiele und Arcade-Deckungsshooter der 90er zu erfassen, die wir mit dem narrativen Design und dem Stil klassischer Actionfilme (vor allem Sci-Fi-Hits aus den 80ern und 90ern) kombiniert haben.

Diese Einflüsse durchdringen alle Aspekte des Spiels, sodass es jede Menge Anspielungen auf klassische Filme, Spiele und andere Medien gibt. Findet ihr heraus, was uns zu den im Trailer gezeigten Leveln inspiriert hat?

Es gibt noch viele weitere Level zu entdecken, wobei jedes von ihnen eine alternative Zeitachse und/oder einen anderen Ort darstellt, an dem die Spieler die Ordnung wiederherstellen müssen.

Wir würden uns zwar freuen, wenn Heroes of Time als spiritueller Nachfolger klassischer Arcade-Shooter bezeichnet wird, aber wir haben uns auch der Entwicklung eines völlig neuen Gameplays verschrieben, das die aufregenden Möglichkeiten von VR nutzt.

Ein wichtiges Ziel von uns ist es beispielsweise, im Laufe des Spiels nostalgische Gefühle hervorzurufen. Mit dem 3D-Audio von PS VR2 haben wir mitreißende Klanglandschaften entwickelt, die Vertrautheit vermitteln und die Spieler in jedem Szenario auf einzigartige Weise ins Staunen versetzen. Die dynamische Beleuchtung verbessert außerdem die Low-Poly-Grafik unseres Spiels und verleiht der Retroszenerie einen frischen Look.

Zudem ermöglichte uns die Haptik von PS VR2, das Feedback für alle Waffen anzupassen, die ihr in Heroes of Forever entdecken werdet. Das bedeutet, dass jede ein Gewicht und einen Rückstoß hat, die ihrem Aussehen entspricht. Das war für uns von entscheidender Bedeutung für das Level-Design, denn der Spieler beginnt jedes Level mit einer einzigartigen, für die Mission geeigneten Waffe – und natürlich mit einem entsprechenden Wirtskörper!

Als Agent, der verschiedene Dimensionen durchquert, stoßen die Spieler auf eine Vielzahl von geeigneten Waffen und Verkleidungen, um den Kräften des Bösen, die gegen sie arbeiten, die Stirn zu bieten.

Zum Abschluss möchten wir ein paar Worte über unsere Community-Mission sagen: Spieler mit unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungsniveaus über eine gemeinsame Liebe für actiongeladenen Spielspaß im Arcade-Stil zu vereinen.

Wir legen Wert darauf, sicherzustellen, dass unsere Spielemodi für alle Arten von Spielern geeignet sind, egal ob sie die Story allein erleben, mit anderen Agenten im Koop zusammenarbeiten oder ihre Highscores auf unseren Online-Ranglisten präsentieren möchten.

Darüber hinaus wird Heroes of Forever sowohl für neue als auch für erfahrene VR-Benutzer geeignet sein, mit Komforteinstellungen und anpassbaren Schwierigkeitsmodi. Wir hoffen, euch alle für Heroes of Forever begeistern zu können, das 2024 für PS VR2 erscheint. In nächster Zeit werden wir noch viele weitere Informationen mit euch teilen!