PM: Werdet in Journey to Foundation zum galaktischen Spion – ab 26. Oktober auf PS VR2 (Sony Playstation Blog)

Die Foundation-Bücher von Isaac Asimov zeichnen sich durch intensive, spannende Dialoge aus, in denen die Charaktere um das Schicksal des Imperiums ringen oder sich erbitterte Wortgefechte liefern. Als wir diese Kultreihe für VR angepasst haben, wollten wir diesen Gesprächsmomenten gerecht werden und sie so mitreißend wie möglich gestalten. Das wurde durch einige der einzigartigen Funktionen von PlayStation VR2 ermöglicht.

In Journey to Foundation schlüpfen die Spieler in die Rolle von Agent Ward und tauchen förmlich ins Geschehen ein, durch:

· Haptisches Feedback

· Blickerfassung

· Adaptive Trigger

· Controller-Tracking

· 4K HDR

Euer Charakter, Agent Ward, hat einzigartige mentale Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen, die Emotionen anderer zu spüren und zu manipulieren. Das erfordert Fingerspitzengefühl: Geht ihr zu weit, richtet ihr Schaden an. Wir nutzen die Headset-Haptik von PS VR2, um euch das Gefühl zu vermitteln, dass ihr mit eurem Geist agiert, und um euch beim Spielen zum Erfolg zu führen.

Die Spieler werden sich außerdem mitten in der Action wähnen, wenn ein Stern explodiert oder ein Raumschiff abstürzt. Haptisches Headset-Feedback erzeugt den Eindruck, wirklich vor Ort zu sein.

In Zwischensequenzen sieht man üblicherweise dabei zu, wie sich das Drama entfaltet. In Journey to Foundation versetzen wir euch mitten ins Drama.

Und das bedeutet nicht nur, euch ein paar Dialogoptionen zum Zweck der Interaktion zu geben. Durch die Blickerfassung könnt ihr eure Gesprächsauswahl treffen, indem ihr einfach die Option anseht und ‘X’ drückt.

Selbst wenn ihr imposanten Charakteren wie dem Viceroy gegenübersteht, könnt ihr mit eurer Umgebung interagieren, indem ihr nach speziellen ‘Look At’-Hinweisen sucht. Diese sind in der Umgebung verborgen. Zudem sind im gesamten Spiel Gegenstände verstreut, die einzigartige Dialoge und neue Spielerpfade freischalten können.

Wir haben spezielle Chips entwickelt, sogenannte ADMs (Atomic Defense Modules), die auf der Rückseite eurer Basiswaffe platziert werden können, um ihre Funktionsweise zu verbessern und zu modifizieren. So habt ihr Zugriff auf mehrere verschiedene Blaster.

Durch das Auswechseln des Chips erhaltet ihr einen anderen Waffentyp, und jeder fühlt sich aufgrund individueller Sounds, Haptik und Force Feedback von den adaptiven Triggern von PlayStation anders an.

Bei VR ist euer Körper der Controller. Deshalb haben wir Gesten in die Dialoge integriert. Wenn ein Gegner seine Waffe auf euch richtet, drückt ihr nicht ‘X’, um euch zu ergeben, sondern hebt buchstäblich die Hände (die NPCs warnen euch, wenn ihr ihren Anweisungen nicht folgt).

Mit den nach außen gerichteten Sensoren von PlayStation validieren wir diese Gesten und bieten so eine weitere Ebene der Immersion.

Die Foundation-Reihe spielt in einer Galaxie, die in der Krise steckt. Das Galaktische Imperium, das zwölftausend Jahre lang Frieden bewahrt hat und 25 Millionen Planeten umfasst, steht kurz vor dem Zusammenbruch. Einschneidende Ereignisse verschieben die Machtverhältnisse in der Galaxie, und wir sind dankbar, dieses Spektakel mithilfe der 4K-Auflösung und Verarbeitungsleistung des Headsets zum Leben erwecken zu können.

Wir alle spielen Science-Fiction-Spiele insbesondere deswegen, weil wir wissen wollen, wie sich Reisen durchs Weltall anfühlen. Wir haben versucht, dieses Erlebnis mit der leistungsstarken Hardware von PlayStation so zufriedenstellend und beeindruckend wie möglich zu gestalten.

Journey to Foundation ist ein Herzensprojekt für unser Studio und wir können es kaum erwarten, es mit euch allen zu teilen, wenn es am 26. Oktober 2023 auf PlayStation VR2 erscheint.