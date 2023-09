PM: Among Us VR erscheint für PS VR2 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

allo zusammen – hier ist das Team von Schell Games mit einem neuen EMERGENCY-UPDATE!

Schell Games, Innersloth und Robot Teddy freuen sich, bekannt geben zu können, dass Among Us VR auf PlayStation VR2 erscheinen wird. Wir haben hart daran gearbeitet, Teamwork und Verrat (im Weltall, natürlich) für unsere Crewmitglieder auf der PS VR2 zu ermöglichen. Ihr müsst nicht mehr lang warten. Seht euch unseren neuen Ankündigungs-Trailer an!

Macht euch bereit, gemeinsam mit eurer Besatzung die VR-Version des erfolgreichen Multiplayer-Deduktionsspiels zu entdecken, die von Innersloths beliebten und globalen Hit Among Us adaptiert wurde. Ihr könnt mit 4 bis 10 Spielern spielen. Schließt individuelle Aufgaben ab und arbeitet (hoffentlich) als Team zusammen, um nicht nur eine, sondern gleich ZWEI Maps zu überleben: The Skeld II und Polus Point. Aber Vorsicht! Ein oder mehrere zufällig ausgewählte Spieler eurer Crew sind Imposter, die darauf aus sind, euch zu sabotieren und alle umzubringen. Vielleicht seid es sogar ihr? Lasst euch nicht erwischen!

Ihr werdet viele liebgewonnene Gameplay-Elemente von Among Us wiederfinden, darunter Aufgaben, Sabotage, Lüftungsschächte und Emergency-Meetings. Darüber hinaus beinhaltet Among Us VR neue Aufgaben, die speziell für das VR-Spiel und seine völlig neue Perspektive entwickelt wurden. Außerdem könnt ihr viele neue Funktionen für VR entdecken, darunter 3D-Cosmetics (kostenpflichtiges DLC und kostenlose Hüte), Proximity-Sprachchat, Barrierefreiheits- und Komforteinstellungen, Tools für Sicherheit und Spielmoderation und plattformübergreifende Kompatibilität – ganz zu schweigen von benutzerdefinierten Lobby-Einstellungen (die Gameplay-Kombinationen sind genauso unbegrenzt und wild wie eure Fantasie).

Natürlich können wir unsere Maps nicht unerwähnt lassen. Among Us VR verfügt nun über zwei Maps, die PS VR2-Spieler erkunden und zum Verschwören und Erledigen ihrer Aufgaben nutzen können. The Skeld II, unsere erste Karte, wurde von The Skeld aus dem ursprünglichen Spiel inspiriert. Die virtuellen Räume versprühen die Nostalgie der Vorgänger, doch haltet stets die Augen offen, denn in der VR-Umgebung treffen euch Verrat und Verwerflichkeit auf andere Weise … wisst ihr wirklich jederzeit, wer hinter euch steht?

Polus Point ist unsere zuletzt veröffentlichte Karte. Sie ist zwar von der Polus-Karte inspiriert, aber wurde nicht 1-zu-1 von ihr übernommen, sondern stellt ein neues Design dar, das eiskalt daherkommt – und in dem es dennoch heiß hergeht. Schaut euch nur die Donutschachteln an. Polus Point bietet 50 % mehr Aufgaben, neun neue Räume mit *hust* köstlichen versteckten Objekten und brandneue Mord- und Rauswurfanimationen. Ihr werdet es lieben.

Schnappt also noch etwas Luft (sieht sich im Sauerstoffraum um) und bleibt auf dem Laufenden, PS VR2-Fans. Und am wichtigsten: Bleibt misstrauisch.

Among Us VR erscheint für €9.99 (unverbindliche Preisempfehlung) auf PS VR2.