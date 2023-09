TGS23: Atelier Resleriana auf PC, iOS und Android in Japan erschienen

PC iOS Android

Während der Tokyo Game Show 2023, genau am 23. September 2023 haben Entwickler Gust und Publisher Koei Tecmo mit Atelier Resleriana - Forgotten Alchemy & the Liberator of Polar Night den mittlerweile 25. Teil der beliebten Atelier-JRPG-Serie vorläufig nur in Japan veröffentlicht. Ein Releasedatum für den Westen gibt es noch nicht, soll aber bald angekündigt werden.

Laut Entwickler soll die Geschichte in Lantana spielen, "einem Königreich, das vor langer Zeit durch Alchemie florierte. Allerdings ist die Alchemie inzwischen ausgestorben und aus dem Gedächtnis der Menschen verschwunden. Die Protagonistin Resna Sternenlicht träumt davon, die vergessene Alchemie noch einmal in der Welt zu verbreiten. Ihr Abenteuer beginnt, als sie sich auf den Weg in das legendäre Land (Der Kontinent des Endes) macht, wo angeblich die Hinweise liegen, nach denen sie sucht."

Überraschend ist der Release für PC und mobile Plattformen wie iOS und Android und nicht wie die bisherigen Haupt-Serienteile für Konsolen wie PS4, PS5 oder Switch. Eventuell werden diese Versionen aber bei der Ankündigung des internationalen Releases erst erwähnt. Den letzten japanischen Trailer zu Atelier Resleriana haben wir euch unter der News eingebunden.